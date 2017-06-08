В среду в Тегеране произошла серия нападений на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни. В результате этих нападений погибли минимум 16 человек и десятки были ранены. Ответственность за это взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Преимущественно шиитское государство Иран, пишет The Economist, годами вело борьбу с суннитскими экстремистами в Ираке и Сирии. Казалось бы, уже это должно было сделать его главной мишенью террористических ударов. Однако Иран долгое время миновали крупные теракты. Во время нынешней президентской кампании переизбранный президент Ирана Хасан Рухани отмечал это как достижение.

Вероятно, это действительно было достижением иранской разведки. Она утверждает, что предотвратила несколько терактов, которые планировались последователями ИГ. Автор предполагает, что джихадисты из ИГ, в свою очередь, воспринимали это как вызов и усилили пропаганду в Иране, пытаясь расшевелить суннитское меньшинство. 7 июня они, по всей видимости, добились своего.

Теракты в Иране были организованы всего через две с небольшим недели после знаменательной встречи в Саудовской Аравии, когда принимающая сторона, а также ее суннитские союзники и США дружно ругали Иран за то, что он главный источник проблем в регионе. Он финансирует в Ираке боевиков в поддержку шиитскому правительству. В Сирии он поддерживает президента Башара Асада.

Визит Д. Трампа в Саудовскую Аравию / YouTube.com

Иран играет огромную роль в борьбе с ИГ, но при этом его обвиняют в том, что он дестабилизирует другие страны. В частности, в Йемене он поддерживает хуситов, восставших против правительства, которое поддерживает Саудовская Аравия. Также он поддерживает шиитское меньшинство в преимущественно суннитском Бахрейне.

Иран, в свою очередь, встречно обвиняет Саудовскую Аравию в том, что она финансирует экстремистов в регионе. Тегеран почти сразу после терактов возложил за них ответственность на Саудовскую Аравию, несмотря на то, что ответственность уже взяло на себя ИГ. Действительно, в Эр-Рияде стали агрессивнее высказываться об Иране, после дружеской встречей с американским президентом Дональдом Трампом. Однако именно в случае с терактом, считает автор, главным фактором было нынешнее положение ИГ, которое сейчас теснят в Ираке, Сирии и Ливии и которое пытается противостоять деморализации, устраивая теракты в других странах. На этой неделе американская коалиция начала операцию по перезахвату Ракки, главной цитадели ИГ в Сирии.

Мавзолей Хомейни - памятник-усыпальница в Тегеране / wikipedia.org

The Wall Street Journal отмечает, что теракты были нацелены на два символических оплота иранского государства – парламент и мавзолей аятолы Хомейни. Это первый случай за долгое время, когда суннитские экстремисты ударили непосредственно внутри шиитской страны. И он произошел в контексте нарастающей конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией, конкурирующих за влияние в регионе.

Если действительно найдутся подтверждения тому, что теракты были организованы силами ИГ, то это послужит для его предполагаемой целевой аудитории агитационным свидетельством, что эта группировка еще не полностью утратила свою мощь, несмотря на трудности в Сирии и Ираке. Поэтому ИГ в последнее время старается как можно чаще брать на себя ответственность за происходящие в мире акты насилия.