15 июня (четверг) в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит социолог, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.

Тема лекции: Реформы и исследования: как надо готовить решения

Аннотация

Те, кто следит за отечественной новостной повесткой, неоднократно задавались вопросом о том, почему происходят изменения в той или иной области и почему происходят именно те, а не иные изменения. Обычно используются два типа объяснений — либо за изменениями видится чья-то политическая игра, либо же они видятся как ответ на какие-то вызовы сегодняшнего дня. И то и другое постоянно критикуется, но никто не отвечает на вопрос о том, как же должны быть обоснована необходимость изменений и выбор одного из возможных вариантов решения.



Лекция Кирилла Титаева посвящена тому, как должна определяться повестка реформ и выбираться конкретные пути реформирования. Рассказ опирается на опыт подготовки различных реформ в сферах правоохранительной и судебной деятельности. Основное внимание будет уделено вопросу о том, как должны проводиться практико-ориентированные исследования и чем они отличаются от обычных практик исследовательской работы.

Кирилл Дмитриевич Титаев - ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, магистр социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге (MAinsociology, диплом валидирован Университетом Хельсинки).

Образование

Трехлетняя академическая программа Европейского университета в Санкт-Петербурге (2008)

Институт социальных наук Иркутского государственного Университета, по специальности «Социология» (специализация – социология коммуникаций), 2005 г. (диплом с отличием)

Места основной работы

Июнь 2009 – настоящее время – научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге

Февраль 2015 – настоящее время – приглашенный преподаватель факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге

Ноябрь 2007 – июнь 2015 Департамент социологии Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (до 2014 года — кафедра методов и технологий социологического исследования факультета социологии Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ), старший преподаватель.

Текущие проекты

Сентябрь 2015 – настоящее время «Перспективы реформирования судебной системы в России», поддержан фондом Алексея Кудрина, исследователь

Июнь 2014 – настоящее время «Исследование юридической профессии в России», поддержан РНФ, исследователь

Сентябрь 2012 – настоящее время «Статистика судебных решений», поддержан Сбербанком РФ, исследователь

Июнь 2009 – настоящее время «Траектория уголовного дела», исследователь (поддержан ИПП при ЕУСПб)

Ключевые завершенные проекты

Март 2014 – Ноябрь 2015 «Перспективы развития муниципальной полиции в России», поддержан фондом Алексея Кудрина, исследователь

Октябрь 2013 – Сентябрь 2014 «Российские следователи, как профессиональная группа», поддержан фондом Алексея Кудрина, исследователь

Июль 2012 – ноябрь 2012 «Пути реформирования правоохранительной функции в России» (Поддержан Фондом Алексея Кудрина), исследователь

Ноябрь 2010 – Март 2013 «Как судьи принимают решения: статистика судебных решений» (поддержан фондом К. и Дж. МакАртуров), руководитель проекта

Июнь 2010 – февраль 2012 Ценности и нормы судейского корпуса (поддержан ИПП при ЕУ СПб), сотрудник проекта

Июль 2006 – декабрь 2006 – проект «Становление местного самоуправления в сельских поселениях: приоритеты и стратегии социальной политики», исследователь (поддержан НИСП)

Июнь 2006 – сентябрь 2007 –коллективный проект «Проблемы бедности в постсоветской России» (поддержан фондом «Хамовники»), исследователь

Апрель 2005 – август 2005 – проект «Неформальная экономика лесопользования в Иркутской области: участники, практики, отношения», исследователь (поддержан USAID через МОНФ)

Сферы научных интересов

Социология права, правоприменения, полиции, судебной системы

Социальные исследования советского прошлого

Неформальная экономика

Социология образования и науки

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Лекция состоится 15 июня 2017 года (четверг) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1894.

Место проведения