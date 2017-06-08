Топ новостей 8 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в посольстве США на Украине прогремел взрыв, в Думу внесли законопроект о запрете анонимайзеров, ракету-носитель «Протон-М» успешно запустили после годичного перерыва.

Украинские правоохранительные органы переквалифицировала дело о взрыве на территории посольства США в Киеве со статьи «теракт» на «злостное хулиганство», сообщил глава Нацполиции Сергей Князев. Взрыв на территории посольства США в Шевченковском районе Киева прогремел в 00:05 по местному времени (совпадает с московским) 8 июня. Полицейские установили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. Изначально по факту происшествия уголовное дело было возбуждено по статье 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

Депутат Верховной Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что, по его личной версии, возможным заказчиком взрыва на территории посольства США в Киеве является Россия. «Моя личная версия, что мотивы этой провокации такие же, как выстрел по консульству Польши в Луцке. Такие же точно, как организация фейковых акций протеста якобы поляков и якобы болгар, что в конечном итоге это сделали по задаче из РФ. Цель очень простая – это хороший повод взбаламутить информационное пространство, попасть на мировые ленты новостей и сказать, что в Киеве небезопасно. Каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу», — сказал Геращенко.

Обход блокировок в интернете / pixabay.com

Группа депутатов Госдумы РФ внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий блокировку приложений, которые позволяют пользователям получать доступ к запрещенным сайтам.

В Госдуму внесли законопроект о запрете VPN-сервисов. Вспомнили сюжет России24https://t.co/T1xQGaHNKMhttps://t.co/5bQOl3qubw — Лентач (@oldLentach) 8 июня 2017 г.

Запуск ракеты-носителя «Протон-М»

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала утром 8 июня с космодрома Байконур – это первый запуск «Протона» после годичного перерыва. Ракета с американским спутником Echostar-21 стартовала в соответствии с графиком в 6:45 мск. Пуск прошел успешно: космическая головная часть в составе разгонного блока «Бриз-М» и спутника Echostar-21 отделилась от третьей ступени носителя, затем спутник вышел на опорную орбиту.

Обыск утром 8 июня в офисе общественной правозащитной организации «Русь сидящая» проходил в рамках доследственной проверки по делу о хищении бюджетных средств. В настоящий момент обыск завершен. «Это была доследственная проверка. Видимо, поступил сигнал о хищении бюджетных средств, которых у нас нет», - рассказала журналистам основатель и директор организации Ольга Романова.

Была "Русь сидящая", теперь будет еще и "Русь обыскиваемая" pic.twitter.com/ucv19QFs0o — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 8 июня 2017 г.

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запросы в Генпрокуратуру, ФСБ и СК о проверке российского отделения Transparency International. По мнению депутата, в материале Transparency о ее имуществе, опубликованном на официальном сайте организации, содержится провокационная информация и клевета.

Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект, в котором вступление Украины в НАТО названо среди приоритетов внешней политики страны. До этого в законе говорилось лишь об интеграции Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство.

Последствия урагана в Москве/АГН Москва

«Росгосстрах» оценил материальный ущерб от урагана, прошедшего в столичном регионе 29 мая, в 25 млн рублей. Ураган 29 мая стал самым смертоносным за последнюю сотню лет. Он унес жизни 16 человек в Москве и Подмосковье – 10 москвичей и шести жителей Московской области. Пострадали около 200 человек.

Администрация президента РФ 29–30 июня проведет в Москве двухдневный тренинг для российских губернаторов, сообщают СМИ со ссылкой на источники в администрации нескольких регионов. По словам собеседников СМИ, тренинг проведет внутриполитический блок Кремля, который возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Тема молодежи может стать одной из приоритетных тем избирательной кампании перед президентскими выборами 2018 года, сообщают СМИ со ссылкой на четыре источника, близкие к Администрации президента (АП). По словам собеседников СМИ, готовится большой объем социологических исследований по этой теме, ВЦИОМ и ФОМ проведут такие исследования по заказу АП. При этом гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров эту информацию подтвердил, директор ФОМ Александр Ослон не подтвердил, но и не опроверг.