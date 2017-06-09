В Думу официально внесен проект поправок в бюджет на 2017 год, первое чтение должно состоятся в пятницу, 9 июня. В последние годы мы привыкли, что бюджет является скорее формальным документом, который правительство пишет, правительство правит и правительство же исполняет, а Дума во всем этом процессе выполняет скорее декоративную функцию. Однако сейчас, несмотря на конституционное большинство «Единой России», вопросов к «весеннему пакету правок» в бюджет больше, чем обычно. Об этом в пятницу пишет РБК.

Вообще внесение поправок в действующий бюджет — рядовое для России явление, так устроен бюджетный процесс. Обычно первые проектировки бюджета ведомства экономического блока начинают писать в конце весны — начале лета. Летом чиновники отраслевых ведомств и региональные администрации пытаются убедить Минфин, Минэкономики, правительство и президента в том, что именно им и именно в этом году нужно обязательно увеличить финансирование.

Осенью бюджет поступает на рассмотрение Госдумы и, хотя формально парламентарии могут внести в него какие угодно правки, он принимается почти в том же виде, в каком вышел из Белого дома.

Новый год страна встречает с новым бюджетом, который, правда, к тому моменту несколько устаревает — потому что какого бы качества не был макропрогноз Минэкономразвития, точным он не оказывается никогда. Так что к концу зимы или в начале весны правительство готовит поправки в уже действующий бюджет — на этот раз процесс несколько затянулся, поэтому они и дошли до Думы лишь сейчас.

Интересно, что сейчас на стадии подготовки парламентских слушаний к правительственным поправкам высказывалось необычно много претензий.

Нефтеналивное судно на рейде / pixabay.com

Эксперты Высшей школы экономики в своем заключении указывают, что бюджет переписан на основе базового прогноза, последнюю версию которого Минэкономразвития подготовило в апреле. Тот вариант сценария писался с учетом действующих тогда внешних условий — из-за этого он, в частности, не предусматривает продление соглашения ОПЕК по заморозке нефтедобычи до марта 2018 года. Иными словами, в проекте поправок учитывается наращивание нефтедобычи в России со второго полугодия, чего теперь точно не будет.

В Российском экономическом университете имени Плеханова отметили, что многие показатели, увеличение которых заложено в прогнозе МЭР, и правда имели позитивную динамику в первом квартале, но это не отменяет того, что во втором полугодии ситуация может измениться.

В заключении бюджетного комитета Госдумы говорится, что ожидания Минэкономразвития по инвестициям выглядят противоречиво: в прошлом прогнозе власти ожидали их снижения на 0,5% в 2017 году, теперь же ждут роста на 2%. В то же время их номинальный объем по сравнению с прошлым прогнозом сократился — это произошло из-за появления некорректных данных Росстата.

Счетная палата обратила внимание на то, что правительство закладывает в доходную часть бюджета дивиденды от госкомпаний, хотя еще нет окончательного решения по этому вопросу, таким образом 205 млрд рублей оказываются «подвешены».

Газпром. Терминал по распределению газа / gazprom.ru

Наконец, многие эксперты отмечают то, что бюджет становится менее прозрачным. Правительство изменило формат пояснительной записки к бюджету, убрав оттуда информацию о полных расходах по разделам и подразделам (осталась только информация о распределении открытых расходов по разделам и подразделам). «Информация об изменениях расходов федерального бюджета на 2017 год в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в материалах к законопроекту отсутствует», — подтверждает комитет Думы по бюджету.

В итоге, конечно, поправки в бюджет будут приняты — но само их обсуждение показало, что осенью защищать бюджет на 2018 год правительству, кто бы не стоял в его главе, будет непросто.