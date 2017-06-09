Бюджет не в счет
В Думу официально внесен проект поправок в бюджет на 2017 год, первое чтение должно состоятся в пятницу, 9 июня. В последние годы мы привыкли, что бюджет является скорее формальным документом, который правительство пишет, правительство правит и правительство же исполняет, а Дума во всем этом процессе выполняет скорее декоративную функцию. Однако сейчас, несмотря на конституционное большинство «Единой России», вопросов к «весеннему пакету правок» в бюджет больше, чем обычно. Об этом в пятницу пишет РБК.
Вообще внесение поправок в действующий бюджет — рядовое для России явление, так устроен бюджетный процесс. Обычно первые проектировки бюджета ведомства экономического блока начинают писать в конце весны — начале лета. Летом чиновники отраслевых ведомств и региональные администрации пытаются убедить Минфин, Минэкономики, правительство и президента в том, что именно им и именно в этом году нужно обязательно увеличить финансирование.
Осенью бюджет поступает на рассмотрение Госдумы и, хотя формально парламентарии могут внести в него какие угодно правки, он принимается почти в том же виде, в каком вышел из Белого дома.
Новый год страна встречает с новым бюджетом, который, правда, к тому моменту несколько устаревает — потому что какого бы качества не был макропрогноз Минэкономразвития, точным он не оказывается никогда. Так что к концу зимы или в начале весны правительство готовит поправки в уже действующий бюджет — на этот раз процесс несколько затянулся, поэтому они и дошли до Думы лишь сейчас.
Интересно, что сейчас на стадии подготовки парламентских слушаний к правительственным поправкам высказывалось необычно много претензий.
Эксперты Высшей школы экономики в своем заключении указывают, что бюджет переписан на основе базового прогноза, последнюю версию которого Минэкономразвития подготовило в апреле. Тот вариант сценария писался с учетом действующих тогда внешних условий — из-за этого он, в частности, не предусматривает продление соглашения ОПЕК по заморозке нефтедобычи до марта 2018 года. Иными словами, в проекте поправок учитывается наращивание нефтедобычи в России со второго полугодия, чего теперь точно не будет.
В Российском экономическом университете имени Плеханова отметили, что многие показатели, увеличение которых заложено в прогнозе МЭР, и правда имели позитивную динамику в первом квартале, но это не отменяет того, что во втором полугодии ситуация может измениться.
В заключении бюджетного комитета Госдумы говорится, что ожидания Минэкономразвития по инвестициям выглядят противоречиво: в прошлом прогнозе власти ожидали их снижения на 0,5% в 2017 году, теперь же ждут роста на 2%. В то же время их номинальный объем по сравнению с прошлым прогнозом сократился — это произошло из-за появления некорректных данных Росстата.
Счетная палата обратила внимание на то, что правительство закладывает в доходную часть бюджета дивиденды от госкомпаний, хотя еще нет окончательного решения по этому вопросу, таким образом 205 млрд рублей оказываются «подвешены».
Наконец, многие эксперты отмечают то, что бюджет становится менее прозрачным. Правительство изменило формат пояснительной записки к бюджету, убрав оттуда информацию о полных расходах по разделам и подразделам (осталась только информация о распределении открытых расходов по разделам и подразделам). «Информация об изменениях расходов федерального бюджета на 2017 год в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в материалах к законопроекту отсутствует», — подтверждает комитет Думы по бюджету.
В итоге, конечно, поправки в бюджет будут приняты — но само их обсуждение показало, что осенью защищать бюджет на 2018 год правительству, кто бы не стоял в его главе, будет непросто.