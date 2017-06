«Коммерсантъ» в статье «Перелетчики гражданской авиации» пишет, что российские пилоты массово устраиваются работать за границей.

«Коллекторам не отдыхается в Крыму»: взыскатели выкупленных украинских долгов получили штрафы.

«Гарантии с дисконтом»: поставщикам снизят финансовую нагрузку при исполнении госконтрактов.

РБК в статье «Что не так с бюджетом России» пишет о том, какие депутаты и эксперты подготовили заключения на поправки к главному финансовому документу 2017 года.

«Венесуэлу подозревают в дефолте»: просрочка страны по долгу перед Россией будет проверена.

«Крепкий рубль привлек инвесторов»: еврооблигации в российской валюте вновь пользуются спросом у нерезидентов.

«Известия»: «Чиновники сдадут экзамен на профпригодность». Участникам приоритетных проектов правительства придется подтвердить свою квалификацию.

«Тарифы ЖКХ с 1 июля вырастут в пределах 4%»: регулятор повысит стоимость коммунальных услуг не более, чем на уровень прогнозируемой инфляции.

«"Яндекс" готовит портал для корпоративных закупок»: новый сервис станет аналогом zakupki.gov.ru для частных компаний.

«Газета.ru» в статье «Русские еще вернутся в США» пишет о том, как экс-глава ФБР Джеймс Коми рассказал о лжи Трампа и о российском следе.

«Катару подрезали крылья»: под угрозой оказалась поставка Катару американских истребителей F-15 на $21 млрд.

«Погибла внучка Никиты Хрущева»: в Москве под колесами электрички погибла внучка Хрущева.

The Economist: «Британский политический класс не готов к делу» (The British political class is not up to the job). Британия скоро начнет серьезные переговоры с Брюсселем, и в это время ее будет возглавлять на редкость на редкость слабый коллектив.

«Финальная встреча Джереми Корбина с избирателями» (At Jeremy Corbyn’s final rally). Лидер британских лейбористов Джереми Корбин удивил всех своей предвыборной кампанией.

Bloomberg: «За чем следить в ночь выборов: почасовой гид по британским выборам» (What to Watch for on U.K. Election Night: An Hour-by-Hour Guide). Мнения большинства избирателей неизменны. Главная интрига в том, на чьей стороне окажутся колеблющиеся.

«Коми и Трамп обвиняют друг друга во лжи по итогам слушания» (Comey and Trump Accuse Each Other of Lying in Wake of Hearing). Бывший глава ФБР Джеймс Коми выступил со своим свидетельством перед комитетом по расследованиям в сенате.

The Wall Street Journal: «Терроризм обогнал Brexit в качестве главной темы британских выборов» (Terror Overtook Brexit as Leading Theme in U.K Election). Поначалу британская предвыборная гонка была сосредоточена на теме отделения Британии от ЕС. Но в день голосования, как показывают опросы, умы граждан больше занимали проблемы безопасности и терроризма.

«Британские выборы внушают больше сомнений, чем надежд» (U.K. Election Sows More Doubt Than Hope). В апреле, когда премьер-министр Британии Тереза Мэй только объявила о досрочных парламентских выборах, фунт стерлингов поднялся в цене. Семь недель спустя открывающаяся перед Британией перспектива выглядит уже далеко не так оптимистично.