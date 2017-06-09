Российский рынок недвижимости, оказывается, не так уж и плохо себя чувствует. Компания Knight Frank опубликовала рейтинг стран с самым быстро дорожающим жильем, и Россия оказалась в нем на 34 месте. Рублевая цена жилья увеличилась на 5,3% с начала года и на 4,6% за год.

Конечно, далеко не все выигрывают от подорожания жилья — миллионы семей снимают квартиры или только готовятся их купить. Но, в целом, существующее положение можно иметь в виду, когда понадобится определить точку отсчета для того, чтобы понять, к чему приведут программы реновации жилья в Москве и других регионах. Потому что вмешательство такого масштаба не может остаться без последствий.