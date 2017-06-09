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09 июня 2017, 16:03
Владимир Путин Госдума «Единая Россия» Российская академия наук
Симон Жаворонков

Академический недоучет

Здание РАН
Здание РАН
flickr.com/photos/moscow-live

Члены академического «Клуба 1 июля» выступили против законопроекта об изменении процедуры выборов президента Российской академии наук. В открытом письме, которое адресовано президенту Владимиру Путину, говорится о непрозрачнсти процедуры согласования кандидатов, что «превращает выборы в фикцию» и «делает участие в голосовании бессмысленным». Авторы уверены, что законопроект унижает Академию наук, просят депутатов голосовать против проекта, а президента — не подписывать документ.

Обращение членов «Клуба 1 июля» — неформального объединения академиков и членов-корреспондентов, не согласных с реформой РАН — опубликовано «Коммерсантом». В клуб входят члены-корреспонденты, академики и даже нескольких членов президиума РАН. Письмо адресовано президенту РФ Владимиру Путину, председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В документе говорится, что у российских ученых «вызывает большое беспокойство» законопроект о новом порядке избрания главы РАН, внесенный во вторник группой депутатов от «Единой России». Хотя часть поправок академики поддерживают, главные изменения называют «неприемлемыми и противоречащими демократическим традициям РАН».

 
В.Матвиенко и В.Володин / duma.gov.ru / Пресс-служба ГД РФ

Больше всего членам клуба не нравится норма о предварительном «согласовании» списка кандидатов с федеральным правительством. «Отделения академии сами выбирают достойных ученых, формируют список для голосования, а теперь нам навязывают какое-то согласование в верхах, причем без подробностей, — пояснил в беседе с "Коммерсантом" один из авторов письма, академик Владимир Захаров. — Кто согласовывает, по каким критериям — совершенно не понятно».

Также ученым не нравится норма, согласно которой кандидатам в президенты РАН после прохождения процедуры согласования может быть не более трех человек. «Уже сейчас на выборы выдвинулись пять человек, на подходе — шестой. Это все уважаемые, известные ученые, — говорит Захаров. — Получается, что троих из них с выборов снимут, причем не понятно, по каким причинам».

«Эти нормы превращают наше право избирать президента Российской академии наук в фикцию, заменяют выборы фактическим назначением и делают участие в голосовании бессмысленным», — говорится в письме. При этом академик Захаров заявил, что авторы законопроекта имели «очевидное желание унизить академию». «Мол, вы там поиграйте в выборы, а решим все равно мы», — иронизирует он.

Напомним, по ныне действующему закону кандидатов в президенты РАН выдвигают отделения академии, голосование происходит на общем собрании, причем победитель должен набрать минимум 2/3 голосов. В новом законопроекте, который внесли на рассмотрение парламента депутаты от «Единой России» во главе с председателем комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым, говорится, что список кандидатов от отделений академии направляется «на согласование» в федеральное правительство. Там отбирают трех кандидатов, из которых академики смогут выбрать президента РАН — теперь ему достаточно получить более 50% голосов. По итогам выборов нового руководителя академии утверждает президент России.

 
Вячеслав Никонов, председатель комитета по образованию и науке / er.ru

В законопроекте говорится, что выборы будут считаться не состоявшимися если ни один из кандидатов не был согласован с правительством, если никто не получил более половины голосов или если все кандидаты сняли свои кандидатуры. Тогда президент России назначает и. о. главы РАН, который будет вести подготовку к новым выборам.

Авторы письма членов «Клуба 1 июля» отмечают, что определение победителя выборов президента РАН простым большинством, а также утверждение нового руководителя академии решением президента России они, скорее, поддерживают.

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