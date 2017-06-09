Внезапно оказалось, что российские пилоты самолетов гражданской авиации массового уезжают устраиваться на работу в страны Азии. В принципе, это можно назвать удачным примером экспорта образовательных технологий — учились летать эти пилоты, как правило, в России — если бы не одно но: отечественные авиакомпании в результате начинают испытывать дефицит кадров.

О существовании такой проблемы — «утечки» пилотов за рубеж — в пятницу написал «Коммерсантъ». По данным издания, за последние 2,5 года в Азию уехали работать более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского» — КВС и КВС-инструкторов. Еще порядка 400 пилотов этих категорий — «в процессе оформления документов». По данным источников издания в отрасли, утечка затронула, в частности, S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».

Основная причина оттока, по всей видимости, чисто экономическая: после резкого падения курса рубля в 2014 году зарплаты в России стали неконкурентоспособны. Причина того, что российские пилоты уезжают в Азию — в Китай, Южную Корею, Вьетнам, Индию — в том, что там государства создают условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Там нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев, лояльная система валидации летного состава, а местные рекрутинговые агентства активно ищут кадры в том числе и в России.

Самолеты в аэропорту / pixabay.com

Российские авиакомпании также в 2014 году получили право нанимать иностранных пилотов — но в результате кризиса, который разгорелся к концу года, в стране упал пассажиропоток, да и платить иностранным пилотам стало сложнее. У «Аэрофлота», например, сейчас работает 21 иностранный пилот, хотя квота авиакомпании — 80 человек.

В Китае зарплата командиров воздушных судов — 17-25 тысяч долларов в месяц, что в несколько раз выше, чем в России. Вдобавок в Китае лучше условия работы пилотов: налет должен составлять 80 часов в месяц (в России — 90), отпуск не менее 96 дней (в России — 70 дней). Чтобы привлекать иностранных специалистов, с 2016 года в Китае упрощена выдача разрешений на работу пилотам.

При этом стоит отметить, что российские авиакомпании тратят не только на подготовку пилотов, они также должны по закону платить за пенсионное и социальное обеспечение по окончании контракта.

Самолет над дорогой / pixabay.com

Как бы то ни было, никаких системных способов борьбы с утечкой кадров за пределы России пока не придумали. По данным «Коммерсанта», российские авиационные власти пока в состоянии лишь затруднить пилотам доступ к работе за рубежом — например, отказываясь подтверждать иностранным компаниям лицензию пилота или предоставлять другие документы, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

В пятницу же стало известно, что комитет Госдумы по труду и соцполитике направил запрос министру транспорта Максиму Соколову в связи с сообщениями о массовых увольнениях российских пилотов. «Мы просим объяснить причину такой ситуации и сообщить о мерах, предпринимаемых для снижения подобных тенденций», — заявил, как передает «Интерфакс», глава комитета, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Парламентарий уточнил, что соответствующий запрос направлен также и в профсоюз, представляющий интересы летчиков.