8 июня в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла состоялась очередная лекция. Кандидат филологических наук, профессор факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталия Мазур прочитала лекцию на тему: «Искусствознание: казнить нельзя помиловать».

В последние полвека искусствознание оказалось в непростой ситуации. Связано это с изменениями в искусстве. Деятели искусства выступают с утверждением, что устарели две основных функции искусства: аристотелевский мимесис, то есть подражание действительности, и платоновский концепт сведения в вещественный мир абсолютных идей. Отныне художники объявляют предметом искусства то, что им кажется предметом искусства. После этого критики заговорили о конце искусства, а искусствоведы – о конце истории искусства, так как традиционная методология оказывается бесполезной для исследования современных процессов в искусстве.

С другой стороны, фотография и кино, которые в начале XX века с трудом соглашались считать полноценным искусством, постепенно меняли свой статус и к середине века стали претендовать на то, что именно они становятся настоящим искусством повседневности. Также все время возрастала роль так называемого промышленного искусства: дизайна и рекламы, которые начинали удовлетворять эстетические потребности публики, становившиеся еще более острыми по мере умирания традиционного искусства. Искусствоведы, за редким исключением, не понимали, можно ли применять традиционный аппарат для анализа искусства повседневности и промышленного искусства.

Изменился и социальный контекст искусствознания. Во второй половине века появилось много новых кафедр и отделений истории искусства в новых учебных заведениях, которые отличались от классических университетов более практической ориентацией обучения. Молодые ученые искусствоведы испытывали очень сильные левые симпатии. Такой социально-интеллектуальный контекст не мог не отразиться в истории искусства.

На новые методы оказал влияние, например, Ги-Эрнст Дебор – французский писатель, философ, художник и режиссер, создатель «Ситуационистского интернационала». В 1967 году Дебор опубликовал книгу «Общество спектакля» (La Société du spectacle), где в частности говорилось, что потребность в постоянном потреблении – это на самом деле внушенная нам обществом попытка заменить истинные ценности и истинное счастье. Дебор писал: «Спектакль – это стадия, на которой товару уже удалось добиться полной оккупации общественной жизни. Оказывается видимым не просто наше отношение к товару – теперь мы только его и видим: видимый нами мир – это мир товара. Современное экономическое производство распространяет свою диктатуру и вширь, и вглубь. Даже в тех уголках планеты, которые ещё не были затронуты индустриализацией, его царство ощущается через наличие нескольких товаров-звёзд и империалистического господства стран, лидирующих в развитии производства. В передовых странах общественное пространство заполнено целыми геологическими пластами товаров. На данном этапе "второй индустриальной революции" отчуждённое потребление становится новой обязанностью масс» (перевод Б. Немана).

Опираясь на концепцию Дебора, английский художник и искусствовед Джон Бергер создал свою концепцию рекламы как субститута живописи. По его словам, в современном мире традиционная европейская живопись, то есть, прежде всего, масляная живопись, больше не выполняет функцию фиксации социальных отношений, которую она имела в течение веков. Эта роль перешла к рекламе, которая внушает зрителю ценности «общества спектакля». При этом реклама использует модели и образы классической живописи. Уже в рекламных иллюстрациях 1920-х годов можно увидеть, например, характерные приемы, изобретенные авторами натюрмортов золотого века голландской живописи. При помощи этого реклама устанавливает связь между товаром и ценностями высокой культуры, которые на деле не имеют к нему никакого отношения.

Проникновение новых теорий в искусствознание привело в итоге к расколу внутри этой дисциплины, не преодоленному и поныне. Известный искусствовед Дэвид Фридберг напечатал книгу «Власть образов», где утверждал, что историю искусства следует заменить новой наукой – историей образов, которая будет сочетать элементы антропологии и психологии и изучать высокое искусство наряду с массовой культурой и даже теми предметами, которые мы обычно вообще не относим к культуре.

Для новой дисциплины наряду с «историей образов» предлагаются и другие названия, самые популярные среди них Visual Studies «визуальные исследования», Visual Culture «визуальная культура» или Pictorial (Iconic) Turn. Радикальные новаторы считали, что традиционную историю искусства следует упразднить совсем. Но за прошедшие четверть века они не смогли точно определить ни название новой дисциплины, ни ее предмет, ни точный статус. Все ли визуальные образы должны быть объектом Visual Studies или только те, которым приписывается определенное культурное значение? Или же изучать нужно только современные визуальные средства (телевидение, интернет, масс-медиа)? Видный специалист в новой дисциплине Мэтью Рэмпли писал, что у визуальной культуры вообще нет предмета, поскольку она начала с отрицания традиционных историй искусства, кино и фотографии, критикуя их за позитивистскую привязанность к предмету исследования. Отказавшись от такой привязанности, мы, по мнению Рэмпли, и получим новую свободную дисциплину.

Визуальные исследования были прочно связаны с культуральными исследованиями (culture studies), сложившейся в 1960-е годы новой научной парадигмой, которая была сильно социально-политически окрашена, использовала идеи марксизма и грамшизма и проявляла преимущественный интерес к массовой культуре, телевидению как к инструментом идеологического манипулирования обществом. Также на визуальные исследования повлияли феминистские и постколониальные подходы к изучению культуры и общества. Позднее стали применяться концепции Вальтера Беньямина, Фуко, Лакана и других.

Парадоксальным образом сторонники революционного обновления в истории искусства обращались за новыми методами к другим дисциплинам. Тогда как выдающиеся представители этих дисциплин, например антрополог Клиффорд Гриц или социолог Пьер Бурдье, при выработке своих концепций использовали инструменты, созданные традиционными искусствоведами (в частности, Эрвином Панофским).

Сейчас, как считает Наталия Мазур, визуальная культура представляет собой не научную дисциплину, а поле для исследований, где могут с одинаковым успехом работать представители разных дисциплин, социологи, антропологи, историки. Каждая из этих дисциплин может совершенствовать свой аппарат под влиянием других, но не отрицать полностью собственную традицию.