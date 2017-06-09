Сотрудники Министерства внутренних дел в среду, 8 июня провели обыск в офисе благотворительного фонда помощи осужденным «Русь сидящая». Объем изъятых материалов, впрочем, оказался невелик.

«В 10 утра в офис Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям "Русь Сидящая" на Новоспасском переулке пришли четыре сотрудника ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) и два "представителя общественности". Как мы выяснили позже, эти "представители общественности" — курсанты академии СК (Следственного комитета», — говорится в сообщении, которое было размещено на сайте «Руси сидящей».

Сотрудникам фонда предъявили нам распоряжение «о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия "обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, и транспортных средств"». Формальный повод визита — сообщение о якобы «хищении бюджетных средств путем неисполнения обязательств по договору».

При этом, как заявила Ольга Романова, основатель фонда, бюджетных денег «Русь сидящая» не получает и не получала. Даже помещение фонд арендует не у города на льготных условиях, а по коммерческому договору.

По итогам «оперативно-следственных мероприятий» сотрудники ОБЭП забрали с собой несколько документов из бухгалтерии, компьютеры не трогали и не изымали. Также «гостей» «Руси сидящей» заинтересовали благодарственные письма от УФСИН по Мурманской и Калининградской областям — копии этих документов им были также предоставлены.

Изъятие документов / YouTube.com

«Мы считаем, что проведенное сегодня мероприятие связано с противостоянием нашей организации и системы ФСИН», — уверены в фонду. «Мы участвуем в разработке концепции реформы пенитенциарной системы, проводим семинары для заключенных и их семей по финансовой грамотности», — говорится в сообщении.

«Русь сидящая» — благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям. Организация была создана в 2008 году Ольгой Романовой и другими общественными активистами, у кого родственники оказались под арестом или осуждены. Супруг Романовой — бизнесмен Алексей Козлов — в 2009 году был приговорен к восьми годам колонии по делу о мошенничестве и покушении на легализацию денежных средств. В 2013 году приговор был пересмотрен, а срок наказания сокращен в два раза. В июне 2013 года Козлов вышел на свободу.

При этом «Русь сидящая» иногда участвует в политических акциях — хоть и строго по своему профилю. Так, после антикоррупционного митинга 26 марта, когда в отделениях полиции оказались более тысячи человек, привлеченные фондом юристы защищали задержанных в судах — причем зачастую очень успешно.

Заключенные в колонии / wikipedia.org

Между тем реформа системы исполнения наказания — действительно очень обсуждаемая тема, которая так или иначе затрагивает интересы очень многих людей. Так, недавнее исследование Высшей школы экономики показало, что экономика российской тюрьмы мешает социализации заключенных и только увеличивает число рецидивистов. «Новая газета», которая написала об исследовании, указала, что прибыль от труда заключенных оседает в карманах начальников колоний, а расплачивается за организацию «трудового процесса» и сопутствующие экономические практики все российское общество.