Топ новостей 9 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Госдума приняла в основном чтении законопроект о реновации, стали известны итоги парламентских выборов в Великобритании, а также стало известно о массовой миграции пилотов гражданской авиации из России.

Госдума во втором чтении проголосовала за законопроект о сносе ветхого жилья в Москве. Введена очередность сноса домов по программе реновации — чем более изношен дом, тем быстрее его снесут. Также дом нельзя будет снести, пока вопрос о расселении конкретных квартир будет находиться в суде. Третье чтение законопроекта состоится 14 июня.

Около 400 домов не войдут в программу реновации. Сергей Собянин ответил на вопросы в прямом эфире "ВКонтакте". pic.twitter.com/vg0YVmQtEG — bbcrussian (@bbcrussian) 8 июня 2017 г.

Консервативная партия Великобритании под руководством Терезы Мэй на внеочередных парламентских выборах потеряла большинство в Палате общин, набрав 48% голосов, тогда как лейбористы получили 40%, Шотландская национальная партия — примерно 5%, Партия либеральных демократов — примерно 2%. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал к отставке Мэй, но отказался формировать коалицию в парламенте. Премьер же намерена сформировать новое правительство.

Госдума одобрила в перовом чтении законопроект о поправках в закон о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Его рекомендовал принять комитет Госдумы по бюджету и налогам. Он предполагает рост доходов бюджета в 2017 году с 13,488 трлн до 14,679 трлн рублей, а расходов — до 16,603 трлн рублей. Дефицит бюджета должен сократиться до 1,924 трлн рублей и составить 2,1% ВВП.

В последние годы в Китай, Южную Корею и другие страны Азии уехали на заработки более 300 российских пилотов, еще 400 находятся в процессе трудоустройства. Это происходит из-за большого разрыва в зарплатах на фоне низкого курса рубля. В связи с этим могли быть сокращены чартеры «ВИМ-Авиа». Утечка также затронула S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр». Госдума потребовала у Минтранса разобраться в ситуации.

То, что пилоты массово уезжают в КНР, это фигня. Вот изменим гимн, блогеров в думу посадим, цифровую экономику запустим и все вернутся. — УстроительДемократии (@Beria911) 9 июня 2017 г.

Российские пилоты массово переезжают работать в Азию.



Говорят, зарплата в 2-4 раза больше, да и отпуск подольшеhttps://t.co/bMA8oI0LT1 pic.twitter.com/GLmy2deWwJ — Лентач (@the_lentach) 9 июня 2017 г.

Внучку Никиты Хрущева, 77-летнюю Юлию насмерть сбила электричка в Новой Москве. Инцидент произошел поздно вечером 8 июня на платформе «Мичуринец» Киевского направления. Женщина переходила пути и, оступившись, упала под поезд.

В Шанхайскую организацию сотрудничества приняты Индия и Пакистан. На саммите ШОС в Астане приняты документы «о противодействии экстремизму, заявление глав государств — членов ШОС о совместном противодействии международному терроризму и другие решения».

ШОС стала Шанхайской восьмеркой. Первое официальное фото в новом составе: Индия и Пакистан по разные стороны, но в одной организации pic.twitter.com/eEgb6Qzb7z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июня 2017 г.

Высказывания, которые идут вразрез с официальной политикой государства — это личное дело каждого, убеждены 52% россиян, однако 37% респондентов считают такие высказывания предосудительными. К публичным проявлениям непатриотичного поведения с осуждением относятся 47% опрошенных граждан, некоторые из них выступают за введение уголовной ответственности за такое поведение.

Facebook и Google объявили о вакансиях менеджеров по взаимодействию с российскими государственными органами. Facebook нужен человек «с глубоким знанием политической динамики России», а Google ищет менеджера для коммуникации с представителями российских госорганов и регуляторов, разработки локальной стратегии развития компании в стране.

Наталья Поклонская показала документы на квартиру в Донецке, которые подтверждают, что жилье принадлежит не ей, а женщине на 6 лет старше. Бумаги якобы передала депутату сама владелица квартиры. Поклонская назвала сотрудников Transparency International «грантоедами» и завершила свою запись словами «тьфу на них».

Чемпион мира по смешанным единоборствам Мурад Амриев передан чеченским полицейским после экстрадиции из Белоруссии. 4 июня спортсмена сняли с поезда в Брянской области, когда он ехал из Украины в РФ для продления визы. После этого он бежал из отдела СК. Амриев уехал из Чечни на Украину, где и сделал спортивную карьеру. Он утверждает, что в Чечне его пытали силовики.