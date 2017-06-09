8 июня в Британии прошли досрочные парламентские выборы. О намерении их провести премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила в апреле. Тогда в СМИ преобладало мнение, что консерваторов ждет блистательная победа, то есть они получат парламентское большинство. Для этого им надо было получить как минимум 326 мандатов из 650. Но по итогам выборов они получили всего 315 мандатов, а 261 место досталось их главным политическим соперникам – лейбористам.

BBC пишет, что победителями на выборах оказались лейбористы, результаты которых оказались значительно лучше, чем ожидалось. Консерваторы, в свою очередь, фактически потерпели поражение, несмотря на численное преобладание. Идея провести досрочные парламентские выборы была в том, чтобы повысить легитимность и так уже находившихся у власти консерваторов, увеличив их присутствие в парламенте и тем самым обеспечив более слаженную работу между исполнительной и законодательной властью в преддверии непростых переговоров об отделении Британии от ЕС.

Первоначально большинство комментаторов полагали, что консерваторы действительно имеют все шансы получить на выборах парламентское большинство. Но в итоге большинства не получилось. Оппонент Мэй Джереми Корбин, возглавляющий Партию лейбористов, по этому поводу призвал ее уйти в отставку, мотивируя это тем, что ей явно не хватает народной поддержки. Намерения последовать этому совету Мэй, впрочем, не выражала.

Джереми Корбин, лидер лейбористской партии / Steve Eason / Flickr

Характерно, что за время предвыборной гонки образ Корбина в прессе эволюционировал от смешного маргинала до интересного политического деятеля. В качестве маргинала Корбин, собственно, фигурировал в медиа с того момента, как был избран лидером партии в 2015 г. Многие комментаторы говорили тогда, что лейбористы совершили большую ошибку и теперь постараются при первом удобном случае исправить это недоразумение. В аналогичном ключе о шансах лейбористов на успех на выборах говорили и в начале нынешней гонки.

По итогам нынешней кампании The Economist написал, что Корбин показал себя в выгодном свете. Он по-прежнему фигурирует в качестве курьезного фрика, призывающего к борьбе с неравенством и с приватизацией в жизненно важных отраслях. Однако ему удалось привлечь к себе внимание избирателей уже на том основании, британцы раздражены сложившейся ситуацией. Да, уровень безработицы сейчас низок, но и зарплаты ниже, чем они были до финансового кризиса 2008 г. Кроме того, продолжает расти имущественное неравенство. Преимущество Корбина, комментирует автор, состоит в том, что он действительно обещает что-то по этому поводу сделать, какими бы странными ни были его идеи. Консерваторы вообще не обещают ничего убедительного.

Reuters пишет, что консерваторы на выборах потерпели сокрушительное поражение. Предполагалось, что выборы укрепят их позиции в качестве переговорщиков, но получилось так, что эти позиции, наоборот, стали менее надежными. Это делает перспективу переговоров по отделению Британии от ЕС еще более неопределенной, чем раньше. Теперь, отмечает Reuters, большинство комментаторов (которые прежде считали идею досрочных выборов необычайно удачной) говорят, что это было ошибкой.

Тереза Мэй - премьер министр Великобритании / flickr.com/photos/number10gov

Также Reuters допускает, что популярность консерваторов сильно снизилась, после того как Мэй заговорила о стратегии обеспечения заботы о престарелых. На этом фоне социалистическая платформа Корбина выглядела гораздо более привлекательной. Также серьезным ударом по кампании Мэй стали два теракта – в Манчестере и Лондоне – из-за которых внимание избирателей сместилось с темы отсоединения Британии от ЕС к теме безопасности. И это был очень невыгодный для консерваторов поворот событий, потому что Мэй раньше была министром внутренних дел и, среди прочего, сократила число полицейских.