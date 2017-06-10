Чемпион мира по смешанным единоборствам Мурад Амриев, который несколько лет назад вынужден был покинуть Чечню, вновь оказался на родине. Но не по своей воле. еще в 2013 году он был объявлен кровником начальника полиции Грозного Магомеда Дашаева. Как писала ранее «Новая газета», высокопоставленный правоохранитель считает, что старший брат Амриева, который сейчас живет в Германии, участвовал в покушении на самого Дашаева.

Поэтому, по сведениям газеты, спортсмена задерживали и пытали в отделе полиции в Грозном — чтобы вынудить его брата вернуться. При этом уголовного дела по факту попытки убийства Дашаева не было и нет.

«Обвинений против старшего брата Амриева никто не выдвигал. если бы что-то такое было, то Германия не стала бы укрывать у себя подозреваемого в терроризме. Будучи большим полицейским начальником, Дашаев может действовать на вполне законным основаниях, а не действовать через Мурада Амриева», — ранее пояснял МК глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.

В отношении Амриева было возбуждено уголовное дело за использование подложных документов. Как оказалось позднее, речь шла о том, что в паспорте у него стояла неверная цифра — вместо 1985-го годом рождения числился 1986-й. Правда, дело было закрыто еще в 2014 году в связи с отсутствием состава преступления. Но Мурад, тем не менее, покинул Россию, опасаясь отвечать за действия, в которых обвиняют его старшего брата.

Интересно, что уголовных дел по факту незаконного задержания Амриева в Грозном не было, хотя правозащитники пытались их инициировать. Но, по данным Каляпина, отказы приходили 12 или 13 раз, несмотря на наличие свидетельских показаний.

А вот дело в отношении Амриева и его недействительного паспорта было возобновлено: 1 февраля 2017 года полиция Чечни объявила бойца ММА в федеральный розыск. До недавнего времени ему ничего не грозило, спортсмен жил и тренировался на Украине, но ему пришлось вернуться в Россию, чтобы продлить визу. И это обстоятельство чуть не стало роковым для Амриева.

На станции Суземка в Брянской области его сняли с поезда и отправили в изолятор, где он провел два дня. Но удерживать спортсмена долго оснований не было — опять же в виду отсутствия состава преступления, за которое могла быть предусмотрена мера пресечения в виде ареста. Тем не менее, в прокуратуру приехали люди в штатском, которые требовали выдать им Амриева, но тому удалось скрыться.

Оказалось, что он направился в Белоруссию, но и там его задержали местные правоохранители. Амриев пытался просить политическое убежище, но, по данным правозащитников, ему даже не дали бумагу, чтобы обратиться к руководству страны. В итоге чеченские оперативники настигли его в соседнем государстве, были оформлены документы об экстрадиции спортсмена, и в пятницу его доставили в Грозный. Главные опасения правозащитников по поводу перевоза Амриева в Чечню были связаны с тем, что в Грозном его могут убить из соображений кровной мести. ​«У наших юристов в Чечне больше 30 дел, связанных как раз с такими сюжетами, когда чеченская полиция кого-то задерживала, а потом человек бесследно исчезал. По каждому факту было возбуждено уголовное дело, но каждый раз силовики говорили, что пропавший навсегда ушел к боевикам в горы. Я очень боялся, что и Амриев «уйдет», — говорил МК Игорь Каляпин.

Но правоохранители по каким-то причинам предпочли повернуть вопрос в законное русло, на официальном сайте чеченского управления МВД появилась информация о задержании спортсмена, а позже на связь с прессой вышел и он сам. «Я оказался в России, так как меня чеченские опера привезли из Белоруссии сюда, прям до Старопромысловского отдела. Со мной все хорошо с момента моей передачи — мне никто ничего не сделал», — сказал Амриев в коротком интервью РБК.

К ситуации подключились и иностранные государства, обеспокоенные происходящим с бойцом. В частности, последовала реакция от государственного департамента США.

​«Мы глубоко озабочены безопасностью и состоянием Мурада Амриева, российского спортсмена из Чечни, который, по имеющимся сообщениям, был задержан белорусскими властями и возвращен в Россию, где он мог быть задержан», — цитирует РИА Новости представителя Госдепа США Хизер Науэрт.

Интересно, что в итоге спортсмена действительно отпустили.

«Амриев был допрошен и отпущен под подписку о невыезде. Здесь присутствовал и его адвокат. После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан родственникам. Из здания отдела он вышел со своей сестрой», — сказал собеседник агентства в МВД по Чечне.