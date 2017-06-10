Разговор с финдиректором о нанотехнологиях

В начале длинных выходных, когда чиновники и главы госкомпаний по большей части находятся уже далеко от Москвы, Следственный комитет, МВД и ФСБ провели операцию по задержанию топ-менеджера «Роснано» Андрея Горькова.

Он как раз приобрел «билет для вылета за рубеж», тут и повстречался с силовиками.

Горьков, согласно информации на сайте «Роснано», с 2008 по 2013 год был финансовым директором компании, с февраля 2014 года работает управляющим директором по инвестиционной деятельности в «Роснано».

Он обвиняется по статье УК «Злоупотребление полномочиями», хотя, судя по описанию претензий к менеджеру, речь, скорее, идет о мошенничестве.

По версии следствия, с 2011 по 2013 годы Горьков «вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера — государства» на постоянной основе размещал деньги госкорпорации в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 миллионов рублей.

Деньги, как считают в Главном следственном управлении СКР, размещались «под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка».

13 декабря 2014 года банк лишился лицензии, а «Роснано» — своих средств в размере более 738 миллионов рублей.

При этом, как отмечают следователи, накануне отзыва лицензии из банка были выведены активы в пользу родного брата Горькова общей стоимостью 400 миллионов рублей. Речь идет о неких объектах недвижимости.

С Андреем Горьковым, сообщает СК, проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Следователи планируют ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным РБК, отзыв лицензии у «Смоленского банка» последовал после того, как он в ноябре 2013 года приостановил обслуживание счетов из-за некоего «технического сбоя».

Руководство кредитной организации обращалось в ЦБ с просьбой выделить стабилизационный кредит, а вскоре, без решения регулятора, банк начал продавать свой кредитный портфель.

К началу декабря банк перестал обслуживать клиентов, ожидая от ЦБ начала санации. 12 декабря «Смоленский банк» сообщил о завершении сделки по приобретению 100% голосующих акций банка «Аскольд». На следующий день у «Смоленского банка» была отозвана лицензия.

Это уже второе громкое дело в отношении высших руководителей «Роснано». С лета 2015 года продолжается дело в отношении бывшего генерального директора госкорпорации «Роснанотех» (прежнее название «Роснано») Леонида Меламеда и бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова.

Оба находятся под домашним арестом. В мае 2017 года их на несколько дней выпустили на свободу (Меламед до этого был под домашним арестом, а Понуров в СИЗО), однако затем вновь ограничили их свободу. Понуров, спустя почти два года в СИЗО, теперь находится дома.

Следствие считает, что в 2007 и 2009 годах Меламед от лица «Роснано» заключил контракты с компанией «Алемар», в которой у него была доля. Компания оказывала консалтинговые услуги «Роснано», получив за консультации в общей сложности 220 млн рублей. В СК считают, что деньги за эти консультации незаконно перечисляли Понуров и еще один фигурант дела, бывший замглавы «Роснано» Андрей Малышев.

Еще один громкий скандал, связанный с «Роснано», — арест мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, а также учредителя компании «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова и ее гендиректора Евгения Султанова. Всех их подозревают в растрате миллиарда рублей «Роснано».

Но здесь уже, по словам главы госкорпорации Анатолия Чубайса, нужно «отличать ситуацию, когда вы украли шубу, от ситуации, когда ее украли у вас!».