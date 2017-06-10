Накануне депутаты Госдумы одобрили целый пакет поправок к федеральному закону «О статусе столицы РФ», которые регламентируют проведение реновации в Москве. Поправки представляют собой гарантии жителям столицы, которых коснется масштабная программа сноса ветхого жилья.

Что касается сути поправок, то они, в первую очередь, определили территориальный принцип, согласно которому переселение возможно только в границах одного района.

«Равнозначное жилое помещение должно быть расположено в районе города Москвы, в котором расположен соответствующий многоквартирный дом, включенный в решение о реновации, либо в районах города Москвы, прилегающих к указанному району и находящихся в том же административном округе города Москвы», — говорится в документе, размещенном на сайте Госдумы.

Исключение составят Зеленоград и Троицкий административный округ. Жителям домов, попавших в программу реновации в этих районах, квартиры на замену могут предоставить в границах округа.

Важной поправкой стало и то, что в законопроекте прописали, что такое «равнозначное» жилье. Это квартиры, которые имеют такую же жилую площадь, при этом в метраже москвичи только выиграют.

В большинстве советских типовых домов были пятиметровые кухни и маленькие санузлы, каких теперь не строят.

«Рыночная цена любой квартиры, которую они получат взамен сносимой, будет на 30% и более выше, чем тех квартир, в которых они сейчас живут», — ранее уточнял глава московского Стройкомплекса Марат Хуснуллин РБК.

Также собственникам гарантировали возможность выбирать между равнозначной квартирой на замену, равноценным жильем и денежной компенсацией.

Владельцам комнат в коммуналках пообещали отдельные квартиры, а тем, кто сейчас занимают площади по договорам соцнайма, — возможность бесплатно приватизировать новые квартиры.

Прописали и условия для владельцев ипотечного жилья, которым пообещали сохранить условия кредита при переезде в новые квартиры.

Помимо этого, авторы документа сделали участие в реновации добровольным. Решение принимает, как того требует Жилищный кодекс РФ, общее собрание собственников квартир и нежилых помещений в доме.

Согласно поправкам в закон, выйти из программы можно будет, если две трети собственников проголосует против переезда. И, напротив, попасть в программу реновации смогут и не включенные изначально в нее дома, также проголосовав: 66% голосов собственников будет достаточно. Напомним, что войти в программу может любой дом до девяти этажей высотой, построенный с 1957 по 1968 год.

Результаты голосования жителей подведут в августе, а третье чтение законопроекта пройдет уже 14 июня. Но, как уточнили в Госдуме, список будет утвержден не в момент финального рассмотрения, а в момент подписания закона президентом.

«То есть тот, кто хотел участвовать в программе реновации, может до момента принятия закона и его подписания соответственно включиться в эту программу, но потом уже — нет. То есть будет подведена черта», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В сети иронизируют, что зря [мэр Москвы Сергей] Собянин сделал реновацию общедоступной. Программу надо было принимать втайне и максимально затруднить в нее вход. Тогда бы жители пятиэтажек сделали все, чтобы попасть под реновацию, правдами и неправдами, и никто не сказал бы ни слова», — поиронизировал в беседе с BFM директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

В администрации президента, кстати, высказались благосклонно по поводу пакета поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта о реновациии. Об этом заявил ТАСС полпред президента в Государственной думе РФ Гарри Минх. В итоге документ был принят большинством голосов депутатов — 406 из них проголосовали «за».

В ГД также пообещали, что продолжат работу с жителями столицы по вопросам, связанным с реновацией.

«Мы со всеми ведем диалог, у нас есть рабочая группа, которая продолжит свою работу вне зависимости от сроков принятия этого документа. Мы будем контролировать не только принятие этого законопроекта, но и правоприменительную практику. У нас достаточно депутатов, избранных от города Москвы, для того чтобы парламентский контроль в этой области осуществлять», — заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.