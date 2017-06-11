Уже завтра, 12 июня, в День России на американском кабельном канале Showtime начнется показ многосерийного документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». А вот в России премьера пройдет с опозданием. Права на демонстрацию документальной ленты выкупил «Первый канал». Там сообщили, что фильм покажут также в четыре приема — с 19 по 22 июня. Правда, до премьеры кино уже успели посмотреть журналисты, например, журнал Variety опубликовал рецензию, в которой написал, что Путин предстает в ленте «как пугающе компетентный лидер, обладающий широким спектром навыков».

Как и следует из названия фильма, это беседы с Путиным. Причем Стоун разговаривал с российским лидером несколько раз — с 2015 по 2017 года, и этот материал лег в основу картины. В трейлере, который опубликовал Showtime на своем канале в Youtube, уже появились отрывки из интервью. Владимир Путин отвечал и на вопросы режиссера о личной жизни, и на предложения высказаться о внешней политике. Например, в одном из фрагментов Стоун расспросил российского президента про сенатора Джона МакКейна, который был также кандидатом на кресло в овальном кабинете. «На самом деле, он мне даже немножко симпатичен. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны, — сказал президент Путин. — Но он живет в «старом» мире и не хочет взглянуть в будущее, не хочет понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, оно все время тащит их за собой назад».

Как пишет RT, режиссер и президент говорили также о роли США и НАТО на международной арене, о геях и о внуках Путина, с которыми ему некогда водиться.

«Медуза» напоминает, что Оливер Стоун очень талантливый режиссер и сценарист, о чем говорит внушительный список его наград и премий, в том числе — «Оскаров», но, по мнению авторов материала, он увлечен теориями заговора, о которых рассказывает в картинах документального жанра. Таких как «Сноуден», о бывшем информаторе ЦРУ. Это, кстати, один из немногих коммерчески неуспешных проектов режиссера. При этом издание напоминает, что Стоун также всегда проявлял искренний интерес и к авторитарным правителям. Он снял фильмы о Фиделе Кастро, Уго Чавесе, Эво Моралесе. О том, что Стоун симпатизирует Путину, видно даже по манере того, как он задает ему вопросы. «У вас есть полная власть. Говорят, вы хотите быть царем», — заявил Стоун. Путин в ответ сказал: «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно».

О их почти дружеских отношениях говорит и то, что совсем недавно Стоун сделал российскому президенту своеобразный подарок, запись фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал беспокоиться и полюбил атомную бомбу», в которой рассказывается о начале ядерной войны между США и СССР, сообщает «Кинопоиск».