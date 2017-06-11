выступить перед комитетом по разведке сената, стало известно из письма самого генерального прокурора к сенатору Ричарду Шелби, который возглавляет подкомитет по торговле, юстиции и науке в комитете по ассигнованиям, передает BBC В Вашингтоне продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в выборы в США. К скандалу, в который оказались вовлечены высокопоставленные американские чиновники и функционеры, теперь подключился и глава министерства юстиции США Джефф Сешнс. О том, что он намерен

В подкомитете Шелби должны были пройти слушания с участием Сешнса по поводу бюджетного запроса минюста на 2018 год, однако после того, как с показаниями в сенате выступил бывший директор ФБР Джеймс Коми, генпрокурор принял решение изменить тему своего выступления. « В свете публикаций о недавних показаниях г-на Коми спецкомитету по разведке Сената важно, чтобы у меня была возможность затронуть данные вопросы в рамках надлежащего форума. Наиболее надлежащим форумом для (обсуждения) таких дел является сенатский комитет по разведке, поскольку он проводит расследование (по поводу обвинений в адрес России со стороны США) и имеет доступ к соответствующей секретной информации », — цитирует письмо Сешнса ТАСС », —

сенатором от штата Алабама.

The Washington Post , встреч было две. Первая случилась в июле 2016 года, когда Сешнс был старшим членом комитета по вооруженным силам и советником Трампа по внешней политике. Вторая состоялась осенью того же года, в тот момент Сешнс был советник Трампа по безопасности Майкл Флинн, встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. Как писала ранее О чем будет говорить генеральный прокурор в сенате, пока неизвестно. Равно как и то, в каком формате пройдет его выступление, открытом или закрытом, пишет сайт телеканала NBC . Однако ранее он отказывался вмешиваться в расследование дел, связанных с вмешательством России в выборы в США. Но теперь отменил этот самоотвод. Также известно, что Джефф Сешнс, как и уволенный в феврале этого года

Джеймс Коми, выступая в сенате 8 июня, сказал, что « российское расследование » стало причиной его увольнения и « президент лично говорил об этом ». По его словам, резидент США Дональд Трамп 27 января в Белом доме попросил Коми публично заявить, что глава государства не является объектом расследования возможного вмешательства России в избирательную кампанию.

Помимо того, он заявлял, что Россия продолжит вмешиваться во внутренние процессы в США, и поэтому американцы должны относиться серьезнее к этому вопросу. «Иностранное правительство вторглось в наш избирательный процесс и оказало влияние на то, что мы должны думать и как нам голосовать», — приводит его слова Associated Press