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11 июня 2017, 12:00
выборы Россия США
Елена Сычева

По следам Коми

Генпрокурор США Джефф Сешнс
Генпрокурор США Джефф Сешнс
Фото: twitter.com
В Вашингтоне продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в выборы в США. К скандалу, в который оказались вовлечены высокопоставленные американские чиновники и функционеры, теперь подключился и глава министерства юстиции США Джефф Сешнс. О том, что он намерен выступить перед комитетом по разведке сената, стало известно из письма самого генерального прокурора к сенатору Ричарду Шелби, который возглавляет подкомитет по торговле, юстиции и науке в комитете по ассигнованиям, передает BBC
 
В подкомитете Шелби должны были пройти слушания с участием Сешнса по поводу бюджетного запроса минюста на 2018 год, однако после того, как с показаниями в сенате выступил бывший директор ФБР Джеймс Коми, генпрокурор принял решение изменить тему своего выступления. «В свете публикаций о недавних показаниях г-на Коми спецкомитету по разведке Сената важно, чтобы у меня была возможность затронуть данные вопросы в рамках надлежащего форума. Наиболее надлежащим форумом для (обсуждения) таких дел является сенатский комитет по разведке, поскольку он проводит расследование (по поводу обвинений в адрес России со стороны США) и имеет доступ к соответствующей секретной информации», — цитирует письмо Сешнса ТАСС
 
О чем будет говорить генеральный прокурор в сенате, пока неизвестно. Равно как и то, в каком формате пройдет его выступление, открытом или закрытом, пишет сайт телеканала NBC. Однако ранее он отказывался вмешиваться в расследование дел, связанных с вмешательством России в выборы в США. Но теперь отменил этот самоотвод. Также известно, что Джефф Сешнс, как и уволенный в феврале этого года советник Трампа по безопасности Майкл Флинн, встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. Как писала ранее The Washington Post, встреч было две. Первая случилась в июле 2016 года, когда Сешнс был старшим членом комитета по вооруженным силам и советником Трампа по внешней политике. Вторая состоялась осенью того же года, в тот момент Сешнс был сенатором от штата Алабама. 
 
Джеймс Коми, выступая в сенате 8 июня, сказал, что «российское расследование» стало причиной его увольнения и «президент лично говорил об этом». По его словам, резидент США Дональд Трамп 27 января в Белом доме попросил Коми публично заявить, что глава государства не является объектом расследования возможного вмешательства России в избирательную кампанию. 
 
Помимо того, он заявлял, что Россия продолжит вмешиваться во внутренние процессы в США, и поэтому американцы должны относиться серьезнее к этому вопросу. «Иностранное правительство вторглось в наш избирательный процесс и оказало влияние на то, что мы должны думать и как нам голосовать», — приводит его слова Associated Press
 
Напомним, что зимой этого года был опубликован доклад американских спецслужб, где сообщалось, что российские хакеры атаковали компьютерные системы США в разгар предвыборной гонки и что за этим стоит рука Москвы. В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что происходящее похоже на охоту на ведьм, а президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2017 в интервью каналу NBC объяснил, что все обвинения беспочвенны.

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