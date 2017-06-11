На этой неделе группа ученых сообщила о новых находках ископаемых костей Homo sapiens, сделанных в марокканской пещере Джебель-Ирхуд, а также об уточненных датировках костей, обнаруженных там же ранее. По мнению авторов, люди из Джебель-Ирхуда оказываются древнейшими известными представителями нашего вида.

Пещера Джебель-Ирхуд у одноименной деревни находится примерно в сотне километров к западу от города Марракеш и в 75 километрах от побережья. Она служила рудником для добычи барита (сульфата бария). В 1961 году рабочие обнаружили в ней хорошо сохранившийся череп древнего человека (он известен как Ирхуд 1). Также были найдены еще черепная коробка взрослого (Ирхуд 2) и нижняя челюсть ребенка Ирхуд 3. На следующий год были найдены еще фрагменты плечевой кости, нижней челюсти взрослого и таза (Ирхуд 4 и Ирхуд 5).

Череп Ирхуд 1

Сначала кости из Джебель-Ирхуда были определены как принадлежащие неандертальцам. Возраст их по датировке костей млекопитающих, найденных рядом, определялся от 105-190 тысяч лет до 87-127 тысяч лет. В 2007 году была предложена уточненная датировка. Радиоуглеродный анализ костей Ирхуд 3 показал возраст 160 тысяч лет. А сами ирхудцы были признаны или ранними Homo sapiens, или их предками Homo heidelbergensis, или, наряду с несколькими другими представителями особого вида Homo helmei, переходного между гейдельбергским человеком и Homo sapiens.

На тот момент возраст в 160 тысяч лет для костных останков нашего вида был весьма солидный, но все-таки не рекордный. На звание самых древних Homo sapiens претендовали находки из двух мест в Эфиопии. В 1997 году на стоянке Херто палеонтолог Тим Уайт и его коллеги нашли череп взрослого мужчины и другие костные останки возрастом от 154 до 160 тысяч лет (известны как человек Идалту, что в переводе с амхарского значит «старейший»). Но самым древним известным науке представителем вида считался Омо I, черепная коробка которого была найдена в 1967 году в Омо-Кибиш.

Теперь международная команда археологов и палеоантропологов, которую возглавляют Жан-Жак Ублен (Jean-Jacques Hublin) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка и Абдельуахед Бен-Нерсер (Abdelouahed Ben-Ncer) из Национального института археологии и наследия Марокко рассказала о новых костях из Джебель-Ирхуда. Учеными были найдены фрагменты костей черепа и длинных костей рук и ног, а также нижняя челюсть и зубы. Они принадлежат как минимум пяти разным людям.

В тех же слоях обнаружили кремниевые орудия, а также кости животных, служивших пищей древним людям. Больше всего было костей газелей, но среди охотничьей добычи обитателей Джебель-Ирхуда были также антилопы гну, зебры, буйволы, дикобразы, зайцы, черепахи, пресноводные моллюски и даже змеи. Крупные кости добычи вскрывались, чтобы добыть костный мозг. Кремень, из которого делались орудия, доставлялся из месторождения примерно в 30 километрах от Джебель-Ирхуда.

Орудия из Джебель-Ирхуда

Анализ анатомических признаков убедил авторов работы, что в Джебель-Ирхуде жили не Homo helmei или представители какого-нибудь другого архаичного вида, а именно Homo sapiens хотя и с некоторыми древними признаками. Но в таком случае особенно интересной становится новая датировка костей, полученная исследователями.

На этот раз было использовано термолюминесцентное датирование. Оно основано на том, что некоторые материалы способны накапливать энергию радиационного излучения (космического или от радиоактивных горных пород), а при нагреве до температуры около 500°C испускать ее в виде фотонов. Соответственно, если материал нагревался, то его «термолюминесцентный счетчик» обнуляется, и накапливание энергии начинается заново. Особенно часто термолюминесцентное датирование применяется в геологии для определения возраста пород вулканического происхождения, а также в археологии при датировке керамики – моментом «запуска счетчика» для нее как раз окажется момент обжига изделия.

В Джебель-Ирхуде применение термолюминесцентного датирования стало возможным благодаря тому, что кремниевые орудия, как оказалось, подвергались в древности нагреву. Над ними местные обитатели разводили костры. «Нам повезло, что в прошлом многие из артефактов Джебель-Ирхуда были подогреты, – говорит специалист по геохронологии Даниэль Рихтер. Также ученые уточнили датировку зуба, которому в 2007 году был приписан возраст 160 лет. Согласно новым данным, после учета радиоактивного фона Джебель-Ирхуда, он оказался более древним.

Термолюминесцентное датирование дало 14 дат, средний возраст находок равен 314 тысяч лет (разброс от 280 до 350 тысяч лет). Все это соответствует новой радиоуглеродной дате для зуба – 286 ± 32 тысячи лет, а также возрасту останков ряда животных в том же слое.

Что все это значит? Если верно предположение, что в Джебель-Ирхуде жили именно представители Homo sapiens, то они оказываются самыми древними известными представителями нашего вида и, что еще более важно, придется пересмотреть наиболее вероятный сценарий древнейшего этапа истории человечества.

Как считалось, современные люди возникли в Восточной Африке, в зоне Великой рифтовой долины, около 200 тысяч лет назад. Покинули Африку они, по разным вариантам теории от 100 до 60 тысяч лет назад. Теперь же Жан-Жак Ублен и его коллеги предполагают, что, во-первых, Homo sapiens появился как минимум на сто тысяч лет, а во-вторых, уже тогда он был значительно шире распространен по Африке и жил далеко за пределами Великой рифтовой долины.

Похожи ли люди из Джебель-Ирхуда на Homo sapiens. Действительно похожи, хотя они имеют и ряд архаичных черт. Причем, что примечательно, лицевой отдел их черепа оказывается более “прогрессивным”, чем мозговой. Лица у ирхудцев почти современные. А вот форма затылка и внутренний рельеф мозгового отдела черепа похожи на черты более ранних представителей рода Homo. На черепе Ирхуд 1 хорошо заметен так называемый «шиньон» – вариант строения затылочной кости с резким перегибом между ее верхней и нижней частями. Он встречается у архантропов и иногда у неандертальцев. «Наши данные свидетельствуют, что современная морфология лица человека была установлена ​​на ранней стадии в истории нашего вида, и что форма мозга и, возможно, функции мозга развивались в рамках линии Homo sapiens», – говорит палеоантрополог Филипп Гунц (Philipp Gunz) из Института эволюционной антропологии.

Композитная реконструкция черепа из Джебель-Ирхуда

Реконструкция черепа Ирхуд 10

Исследователи не утверждают, что именно люди Джебель-Ирхуда были непосредственными предками современного человечества. По их предположению, эти древние люди были частью обширной популяции, занявшей всю территории Африки от 300 000 до 330 000 лет назад, когда Сахара была зеленой. «Эволюция Homo sapiens происходила в континентальном масштабе», – объясняет Филипп Гунц.

Однако не следует забывать, что проведение границ между видами в палеоантропологии – это интерпретация совокупности признаков, одни из которых могут говорить в пользу одной гипотезы, другие – в пользу альтернативной. Как мы видим, и у жителей Джебель-Ирхуда имелись признаки архаичных Homo, и признаки современного человека. Окончательный вывод, который делает исследователь, всегда будет зависеть от того веса, которым он наделяет те или иные признаки. Поэтому нередки ситуации, когда одни авторы считают найденные останки ранними Homo sapiens с большим количеством архаических черт, а другие – поздними Homo heidelbergensis.

Даже если не соглашаться с авторами работы в определении жителей Джебель-Ирхуда как Homo sapiens, в любом случае их открытие очень интересно. Например, более продвинутых характер лицевого отдела черепа и более архаичный – мозгового, который они обнаружили у ирхудцев, наблюдается также и у предков неандертальцев около 400 тысяч лет назад. Возможно, будет правомерным и общий вывод, что черты лица при эволюции Homo изменялись быстрее, чем череп и мозг. «Это правдоподобный аргумент в пользу того, что лицо развивается первым», – говорит палеоантрополог Ричард Клейн (Richard Klein) из Стэнфордского университета. Правда, пока неясно, каким образом естественный отбор мог привести к такому результату.

По итогам работы исследователи опубликовали две статьи в журнале Nature. Одна из них содержит описание новых находок из Джебель-Ирхуда, вторая посвящена проблеме датировки.