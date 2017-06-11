С 11 июня граждане Украины могут пересекать границу Евросоюза, не имея визы. Событие для страны настолько значимое, что президент Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до часа, когда виртуальная стена между Украиной и ЕС падет. В церемонии принял участие глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

« Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд. Он ознаменует падение пусть не бетонной берлинской стены, но бумажного занавеса, который долгие годы отделял украинцев от европейской семьи. И сегодня в 12 часов ночи, когда наступит историческая дата 11 июня, этот бумажный занавес падет», — слова Порошенко его сайт. Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд. Он ознаменует падение пусть не бетонной берлинской стены, но бумажного занавеса, который долгие годы отделял украинцев от европейской семьи. И сегодня в 12 часов ночи, когда наступит историческая дата 11 июня, этот бумажный занавес падет», приводит слова Порошенко его сайт.

Украинцы могут путешествовать по Европе, кроме Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Лихтенштейна, Исландии и Норвегии. Однако только при соблюдении ряда условий. Во-первых, надо иметь биометрический паспорт. Во-вторых, подтвержденную сумму на расходы в Европе из расчета 50 евро в день.

« Нет, это не вымогательство, это счет. Да, шарик мороженого 5 евро. Но это ж вы угрожали пройтись по набережной Круазетт, а не они по бердянской. Дождетесь их в гости, отомстите», — иронизирует на портале « » блогер из Днепропетровска Макс Бужанский. Нет, это не вымогательство, это счет. Да, шарик мороженого 5 евро. Но это ж вы угрожали пройтись по набережной Круазетт, а не они по бердянской. Дождетесь их в гости, отомстите»,иронизирует на портале Украина » блогер из Днепропетровска Макс Бужанский.

В-третьих, при себе должны быть бронь отеля и обратные билеты. При этом находиться без визы в странах ЕС украинцы смогут в основном только в туристических целях и не больше 90 дней подряд в течение полугода.

«Украинцам не стоит рассчитывать на то, что безвизовый режим полностью откроет для них границы с Евросоюзом. Например, европейские пограничники сохраняют за собой право выборочно проверять подтверждения цели приезда и в случае сомнения могут отказать во въезде прямо на границе», — сказал « Русской правде» заместитель директора Консульского департамента МИД Польши Ярослав Ласинский.

При этом у многих украинцев может просто не хватить денег, чтобы выполнить требование европейцев по безвизу.

«На Украине людей, которые часто ездят за границу, по соцопросам, 9%. Это люди, бывающие за рубежом хотя бы раз в год, чтобы вы понимали. 77% украинцев вообще никогда не были в другой стране: ни в России, ни в Молдавии, ни в Белоруссии, ни в других странах, где и раньше был безвизовый режим. Ожидать большой волны, когда украинцы хлынут за рубеж, не приходится в связи с экономическими факторами, отсутствием денег для этого. Я думаю, критически миграция не усилится, потому что те, кто хотел выехать, уже выехали», — сказал BFM директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Данные о том, стоит ли ждать в первые дни безвиза туристского бума, противоречивы. Некоторые специалисты туристического рынка на Украине говорят, что оживление действительно есть.

«Люди стали чаще интересоваться и оформлять туры практически во все страны, куда теперь не нужно получать визу. На первый день безвиза пока чаще заказывают автобусные туры, которые проходят сразу по нескольким странам. У меня только за сегодня на 11-е число путевки заказали пять человек», — цитируют « Вести » представителя турфирмы.

С другой стороны, эксперты подчеркивают, что речи об ажиотаже нет, по крайней мере, пока. «Едут к морю — Греция, Италия, Испания, Болгария. Все туроператоры надеются, что из-за того, что теперь не нужно оформлять визы и людям не нужно бронировать поездки заранее, туристы станут ездить отдыхать чаще», — сказал изданию руководитель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Скептики также прогнозируют рост нелегальной миграции из Украины в Европу. В Германии и Франции, где зарплаты даже у нелегалов выше, чем у легально трудоустроенных на Украине, украинцы могут потеснить своих соседей из Польши и Венгрии.