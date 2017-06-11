Кратовский стрелок

10 июня в подмосковном поселке Кратово разыгралась трагедия. Местный житель открыл из окна своего дома стрельбу по прохожим. В результате погибли четверо, двое ранены. Лишь поздно вечером сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить преступника – он оказал активное сопротивление при задержании и был убит.

Спецоперации по задержанию стрелка предшествовала попытка преступника скрыться, по сути удачная. По одной из версий, мужчина сам поджег дом, в котором скрывался, и, воспользовавшись неразберихой, скрылся, несмотря на оцепление. По другой версии, огонь вспыхнул в ходе перестрелки между преступником и полицейскими и бойцами Росгвардии.

Так или иначе, преступнику удалось покинуть дом. Однако вскоре сотрудники правоохранительных органов взяли его в кольцо. Впоследствии министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, прибывший на место происшествия, рассказал: «Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты».

В итоге преступник был ликвидирован. Однако в перестрелке четыре спецназовца получили ранения. Колокольцев при этом отметил профессионализм участников спецоперации и пообещал, что сотрудников МВД и бойцов Росгвардии, принимавших участие в обезвреживании преступника, представят к наградам.

Кратовским стрелком оказался 50-летний житель поселка – Игорь Зенков 1967 года рождения. По данным RT, соседи отзываются о нем неоднозначно: одни характеризуют мужчину как тихоню, который ухаживал за больной матерью, в глазах других он был конфликтным человеком.

Вторую версию подтвердил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. По его словам, Зенков страдал психическим расстройством и во время обострений провоцировал конфликты с соседями: «Во время обострений он остро нуждался в психиатрическом лечении и наблюдался у врачей. Употреблять алкоголь ему было запрещено. Но запрета он не придерживался».

Версию о бытовом конфликте подтверждают и появившиеся из источников сведения о предсмертной записке стрелка – в ней Зенков якобы обращается к своему отцу с жалобами на проблемы с соседями. Официального подтверждения данной информации нет.

С другой стороны, один из соседей недоумевает: «Он тихоня был. Ни детей, никого. Жил с матерью, она лежала давно. Вроде как больная. Забитый был человек. Я его лично не знал, несколько раз видел — и все». При этом сосед вспоминает, что Зенков вроде бы воевал в Чечне. Другой сосед возражает: Зенков в Чечне не служил. Однако версию о том, что мужчина вел себя «тихо и спокойно», подтверждает и второй собеседник.

Ясность внес Следственный комитет. В ведомстве подтвердили: Зенков бывал в командировках в так называемых горячих точках, но в боевых действиях не участвовал – мужчина был не военным, а рабочим, более 20 лет проработал слесарем-ремонтником в МЧС.

После ликвидации «тихони» у него нашли ружье Иж-18 и пистолет «Маузер». Гранаты, которые использовал Зенков против пытавшихся захватить его спецназовцев, он в буквальном смысле добыл сам. Как рассказал РИА Новости информированный источник, Зенков выкапывал в подмосковном лесу оружие времен Великой Отечественной: «Оружие, которое он использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии. Он нелегально выкапывал образцы вооружения времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу, а затем модифицировал его».

Так это или нет, покажет следствие – в рамках дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Вопрос о мотивах кратовского стрелка министр Колокольцев также переадресовал следователям. Пока основной версией, по всей видимости, остается бытовая: конфликт с соседями, помноженный на злоупотребление алкоголем или другими стимуляторами.