В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в нижнюю палату парламента. Относительно неожиданно лучшие результаты показало движение президента «Вперед, республика!» Эммануэля Макрона. Впереди еще второй тур, но уже сейчас понятно, что партийная система Франция претерпит значительные изменения.

Выборы в Национальное собрание Франции проходят по достаточно необычной схеме, она была введена еще при Шарле де Голле для того, чтобы не дать победить на выборах социалистам или коммунистам. Депутаты избираются по одномандатной мажоритарной системе, как в Британии и Соединенных Штатах, но в два тура, это позволяет не допустить победы малых и даже маргинальных партий — вряд ли 60 лет назад предполагали, что таковыми станут правые. В первом туре побеждают только те, кто набирает более 50% голосов. Если таковых не находится, во второй тур выходят два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, или все претенденты, за которых проголосовали не менее 12,5% внесенных в избирательные списки граждан. Для победы во втором туре достаточно простого большинства голосов.

С 50-х годов XX века Национальное собрание так или иначе контролировали две силы — социалисты, левые, или голлисты, правые. Причем если Соцпартия оставалась достаточно стабильной силой, то правые партии постоянно сменяли друг друга. Эммануэль Макрон, когда выдвигался в президенты, подчеркивал, что не относится ни к левым, ни к правым — хотя сам является выходцем из Социалистической партии и даже работал в администрации Франсуа Олланда. Но, очевидно, непопулярность последнего президента заставила Макрона порвать связи с социалистами и начать самостоятельную карьеру — он основал движение «Вперед, республика!».

Сразу после президентских выборов многие предполагали, что Макрон, въехав в Елисейский дворец, заключит союз с Социалистической партией и не будет вести самостоятельную борьбу за Национальное собрание. Но планы поменялись — «Вперед, республика!» начала выдвигать своих кандидатов и, более того, члены других партий поспешили обозначить себя как сторонников нового президента.

По данным Министерства внутренних дел Франции (именно это ведомство занимается подсчетом голосов на выборах) кандидаты от движения «Вперед, республика!» получили более 32% голосов. На втором месте «Республиканцы» (партия бывшего президента Николя Саркози) и их союзники (21,5%). Альянс «Непокоренной Франции» с Компартией получили почти 14%, «Национальный фронт» 13%, а Социалистическая партия — 9,5%.

Явка оказалась очень низкой для Франции — 50,2%, то есть на участки пришли почти на треть меньше французов, чем на президентских выборах.

Окончательно победители будут ясны через неделю, 18 июня состоится второй тур, но кто проиграл понятно уже сейчас.

Марин Ле Пен, судя по всему, пройдет в парламент, она лидирует в свое округе, хотя немного и не дотягивает до 50%. Но для создания парламентской группы в Национальном собрании нужно 15 депутатов, а «Национальный фронт», судя по всему, сможет провести максимум десять депутатов. Это значит, что, несмотря на относительно сильное выступление на президентских выборах, Ле Пен так и не смогла вывести свою партию из разряда «малых», с которой мало кто считается.

Социалистическая партия после предыдущих выборов имела 284 депутата (более 49%), сейчас же ей светит хорошо, если 40 мандатов, это худший результат за всю историю Пятой республики. По некоторой информации, социалисты скоро даже продадут свою штаб-квартиру в центре Парижа, чтобы рассчитаться с долгами.

Целью консервативной партии «Республиканцы» было оправиться после прошлого поражения и проигрыша их кандидата на президентских выборах. Сложно назвать их результат успехом, но они, судя по всему, получат 90-100 мандатов, а это позволит им стать второй партией в парламенте.

А перед Эммануэлем Макроном и его сторонниками теперь стоят совершенно другие задачи: провести обещанные реформы и не потерять доверие избирателей за пять лет. Мандат на проведение своей политики президентом, фактически, получен.