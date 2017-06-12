В единый день голосования, который в этом году выпал на 10 сентября, глав регионов будут выбирать в 16 субъектах РФ – Белгородской, Калининградской, Ярославской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской, Свердловской областях, в Пермском крае, в Бурятии, Карелии, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, а также в Севастополе. В минувшие выходные во многих из этих регионов прошли партийные конференции, на которых представители политических сил выбирали кандидатов, которых будут выставлять на выборы.

Так, в Томской области местные единороссы выдвинули в качестве кандидата на выборах губернатора врио главы региона Сергея Жвачкина, «Справедливая Россия» выставила Александра Ростовцева, главу отделения травматологии и ортопедии медицинского центра №2 в Томске, а ЛДПР - Алексея Диденко, депутата Госдумы РФ от региона. За него, кстати, проголосовали единогласно, пишет издание «Новости в Томске».

В Кировской области обошлось без неожиданностей – представители «Единой России» выбрали в качестве кандидата врио главы региона Игоря Васильева, отмечает Newsler. Ранее с кандидатом определились «Коммунисты России», в кампанию включится первый секретарь областного отделения партии и командир студенческих строительных отрядов региона Николай Барсуков, пишут «Бизнес-новости Кирова».

Конференция ярославских единороссов завершилась выдвижением в кандидаты на пост главы региона врио губернатора Дмитрия Миронова, пишет «Коммерсант». От других партий сведений пока нет. Аналогичная ситуация и в Севастополе, где врио губернатора Дмитрий Овсянников стал кандидатом на пост главы региона. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook. А, например, в Пермском крае самыми быстрыми оказались коммунисты, которые первыми выдвинули кандидата – московского адвоката Ирину Филатову.

В Свердловской области «Единая Россия» выдвинула в кандидаты в губернаторы врио главы региона Евгения Куйвашева, который был досрочно отправлен в отставку. «Справедливая Россия» сделала ставку на депутата областного заксобрания Дмитрия Ионина. ЛДПР решило отправить на выборы Игоря Торощина, который представляет область в Госдуме, Российская партия пенсионеров за справедливость выдвинула кандидатом в губернаторы депутата екатеринбургской гордумы Дмитрия Сергина, КПРФ – малоизвестного в регионе члена совета директоров «Плюс Банка» Алексея Парфенова, а «Зеленые» согласились отправить на выборы еще одного депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева, передает «Новый День».

Вошла в активную фазу и кампания в Бурятии. Помимо единороссов, которые выдвинули врио главы республики Алексея Цыданова в кандидаты, определились с персоналей и представители КПРФ. Они единогласно проголосовали за первого секретаря обкома партии Вячеслава Мархаева, уточняет МК.

Генсовет «Единой России», кстати, успел утвердить кандидатуры, выдвинутые в Бурятии, Ярославской области и Севастополе. «Это позволит кандидатам своевременно начать выполнять юридические формальности, сбор подписей муниципальных депутатов, непосредственно выходить на регистрацию и кампанию», - сказал ТАСС секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов.

В некоторых регионах избиркомы еще не приступили к регистрации кандидатов. Так, в Новгородской области избирательная комиссия начнет принимать документы от желающих зарегистрироваться в качестве кандидатов с 15 июня, сообщает Regnum.