В Соединенных Штатах демократы продолжают кампанию против Дональда Трампа — на этот раз, вероятно, ему придется в суде доказывать тот факт, что он не получал никаких денег от иностранных правительств. А в это время в парламенте почти достигнут консенсус: санкции против России необходимо не только продлить, но и усилить.

В суд на Дональда Трампа собираются подать генеральные прокуроры штата Мэриленд и столичного округа Колумбия. В США прокуроры штатов (статус округа Колумбия по многим параметрам равен штатам) избираются населением, так что это политическая позиция. В Вашингтоне и Мэриленде прокурорами являются члены Демократической партии, которая в 2016 году проиграла не только президентские, но и парламентские выборы.

Генпрокурор округа Колумбия Карл Расин и его коллега из Мэриленда Брайан Фрош считают, что Дональд Трамп «получал миллионы от иностранных правительств» даже после того, как он вступил в должность президента.

Дело в том, что Дональд Трамп после того, как стал президентом Соединенных Штатов, не передал коммерческие компании, которые находятся у него в собственности, в т.н. «слепой траст» (доверительное управление без права влияния на управляющего). Именно так поступали все послевоенные президенты и это позволяло им однозначно исполнить норму Конституции, которая запрещает американским должностным лицам принимать подарки или другие выгоды от иностранных правительств. В современном мире практически любая крупная компания так или иначе получает преференции от различных государств — будь то налоговые льготы, госзаказы или что-либо еще. Естественно бизнес Дональда Трампа, который завязан на строительстве, постоянно имеет дело с правительствами различных стран и регионов.

Дональд Трамп решил, что управлять его бизнесом будет траст, руководить которым будут его собственные дети, Дональд, Иванка и Эрик. При этом, по данным прессы, траст является отзывным и оформлен на самого Дональда Трампа-старшего. Иными словами, он может в любую секунду сменить управляющего, а значит не может гарантировать то, что бизнес не будет влиять на его решения как президента страны.

Если федеральный суд примет дело к производству, то, вполне вероятно, он затребует налоговые декларации президента, которые тот отказывается публиковать уже несколько месяцев.

Между тем в Конгрессе происходят другие процессы, которые также могут не понравится президенту.

Так, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Конгрессе идет подготовка законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. По его словам, документ может быть рассмотрен уже на следующей неделе.

Дело в том, что сейчас основная часть санкций против России введена не Конгрессом, а исполнительной властью и ею же, соответственно, может быть отменена в любой момент. Получается, что антироссийские санкции могут быть использованы Дональдом Трампом в качестве аргументом при переговорах с Москвой, так как его администрация может их достаточно быстро отменить. Если санкции введет Конгресс, то придется договариваться уже с депутатами и сенаторами, а это куда более сложный и долгий процесс.

В связке с санкциями против России идут, как ни странно, санкции против Ирана. Демократы не готовы голосовать за ограничительные меры против Ирана, так что, судя по всему, санкции против России и Ирана будут объединены в один пакет законопроектов.

Неделю назад, напомним, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, выступая в Совете Федерации, заявил, что Соединенные Штаты намерены усилить санкционное давление на Россию и сейчас ищут повод для этого. «В числе приоритетов американских государственных структур, по сути, экономическая война против России», — заявил глава СВР.

Речь идет, по информации Нарышкина, о расширении ограничений в отношении российских добывающих и смежных отраслей, рассматривается возможность еще больше сократить сроки кредитования российских банков и госкомпаний на внешних рынках.