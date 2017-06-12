Из дома вышли

12 июня в Москве и Санкт-Петербурге на несогласованных акциях против коррупции задержали около 900 человек. Перед началом митинга в Москве был задержан один из его организаторов — политик Алексей Навальный. По данным МВД, в столице в массовых мероприятиях и народных гуляниях, посвященных празднованию Дня России, приняли участие более 2,5 млн человек.

Митинг оппозиции в Москве был согласован со столичными властями на проспекте Сахарова, однако в ночь на 12 июня организаторы решили перенести акцию на Тверскую улицу, где городские власти запланировали массовые мероприятия и народные гуляния, посвященные празднованию Дня России.

Навальный объяснил решение о переносе места проведения акции тем, что подрядчикам на проспекте Сахарова якобы «запретили ставить сцену и звук». В свою очередь, власти Москвы назвали его заявление провокацией. Прокуратура столицы предупредила, что попытки провести несогласованное мероприятие в городе являются «прямым нарушением закона». В мэрии действия оппозиционеров назвали провокацией и предостерегли граждан от участия в несанкционированном шествии.

На момент публикации этого материала сообщалось о 400 задержанных в Москве. Самого Алексея Навального утром в понедельник задержали в подъезде собственного дома. По данным МВД, в отношении него будут составлены административные протоколы по ч.8 ст.20.2 («Повторное нарушение правил организации митингов») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также рассказала журналистам, что 12 июня в офисе основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) отключили электричество.

Акция в Москве 12.06.2017 Мария Решетникова/Polit.ru

В свою очередь, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что в несогласованной акции против коррупции в центре Москвы приняли участие пять тысяч человек.

«По сравнению с тем количеством — порядка 2,5 миллиона человек, которые приняли участие в праздновании Дня России — это ничтожный процент», — сказал Черников, его слова цитирует «Интерфакс». Он отметил, что участники несанкционированного мероприятия «вели себя неадекватно», однако, «на этот час ситуация полностью под контролем». Владимир Черников подчеркнул, что полиция, пресекая попытки незаконной акции, «действует в строгом соответствии с законом».

В МВД столицы также сообщили о задержании участника протестной акции, который распылил перцовый газ в лицо сотруднику ОМОНа. В Росгвардии заявили, что омоновец получил ожог глаза. Имена задержанного и пострадавшего в сообщении Росгвардии указаны на были.

Акция в Москве 12.06.2017 Мария Решетникова/Polit.ru

Аналогичные акции в понедельник прошли и в других российских городах — от Владивостока до Калининграда. В большинстве регионов власти не стали согласовывать митинги и шествия, а где-то протестующим предложили необычное время или маршруты.

Так, в Казани митинг назначили на 7 утра в поселке Юдино. В Ижевске оппозиционерам предложили митинговать напротив кладбища. В Томске митингующих не пустили ни на одну из центральных площадей. В Екатеринбурге организаторы не получили ответа от властей. Получив шесть отказов на десять заявленных площадок, организаторы выбрали более удобную и назвали акцию согласованной.

А жителям Махачкалы получить официальное разрешение администрации не помогло даже вмешательство суда. Об этом пишет местное издание «Новое дело». Несмотря на отказ мэрии, местные оппозиционеры решили выйти на акцию, в которой было заявлено 499 участников.

Во Владивостоке акцию также не согласовали, поэтому единомышленники Навального решили примкнуть к Казачьим войскам на привокзальной площади. По имеющимся данным, полиция задержала здесь более 20 человек.

В Санкт-Петербурге, по последней информации, задержаны около 500 человек. В числе задержанных депутат законодательного собрания Максим Резник. Судя по опубликованной в интернете видеозаписи, парламентарий оказал сопротивление.

Предыдущая несогласованная акция оппозиции, проведенная в Москве по инициативе Алексея Навального 26 марта, стала крупнейшей с 2011 года. В полиции сообщили, что в том митинге приняли участие 7–8 тысяч человек, очевидцы заявляли в соцсетях о 15 тысяч митингующих. Были задержаны сотни человек, в том числе сам Навальный. Его приговорили к административному аресту на 15 суток за неповиновение полиции и оштрафовали на 20 тысяч рублей.