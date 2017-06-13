Лекция Евгения Анисимова о мифах в искусстве. Видео

26 мая в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева выступил доктор исторических наук, профессор, специалист в области российской истории и историографии отечественной истории XVIII в, профессор ЕУСПб Евгений Анисимов. Тема его лекции — «Кого спасал Сусанин, или Мифы русской истории в русском искусстве».



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