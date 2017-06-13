Замоскворецкий районный суд Москвы признал бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным по делу о махинациях при госзакупках «электронных браслетов». Прокуратура просит для него девять лет колонии и миллион рублей штрафа.

Перечисление и обобщение всех предоставленных в ходе судебного процесса доказательств займет у суда, по плану, три дня, только после этого станет известно, какое наказание понесет бывший глава ФСИН.

Реймеру вменялось особо крупное мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса). По мнению следователей, именно с подачи Александра Реймера, ФСИН закупила у НПО «Мета» «электронные браслеты» по завышенной цене. На эти цели было потрачено 3,4 млрд рублей. Поставщик делил выручку с руководителем службы. В результате тот получил 140 млн рублей. Чтобы легализовать закупку у НПО «Мета», которая не была возможна по закону, руководство ФСИН пролоббировало поправки в законодательство и создало посредническую структуру — ФГУП «ЦИТОС», уверены следователи.

Всего в 2010–2012 годах было закуплено 20 тысяч «электронных браслетов» и, более того, готовился контракт на закупку еще 10 тысяч штук. При цене в 19 тысяч рублей стационарное устройство закупалось за 108 тысяч, а мобильное — за 128 тысяч. Проведенная позже экспертиза установила, что в «браслетах» отсутствуют элементы, отвечающие за обработку сигналов системы ГЛОНАСС.

Электронный браслет подключенный к системе ГЛОНАСС / YouTube.com

Вместе с Реймером на скамье подсудимых оказались бывший замглавы ФСИН Николай Криволапов и экс-начальник Центра информационно-технического обеспечения и связи (ЦИТОС) ФСИН Виктор Определенов. Для них прокурор запросил шесть и семь лет заключения соответственно, а также по 800 тысяч рублей штрафа с каждого.

Александр Реймер руководил ФСИН с 2009 по 2012 годы, его увольнение произошло после нескольких скандалов. Помимо истории с «золотыми браслетами» его обвинили в прослушке своего заместителя, Эдуарда Петрухина. Специалисты ФСБ нашли в его кабинете аппаратуру, а провода вели в кабинет к главе ведомства.

Также Реймер оказался замешан в сексуальном скандале. Секретарь главы ФСИН пожаловалась в Следственный комитет на сексуальные домогательства со стороны шефа и незаконную прослушку ее телефонов. Как уверяет заявительница, когда она отказала боссу, ее уволили и выселили с семьей из ведомственной квартиры.

Александр Реймер во время задержания / YouTube.com

Задержан Реймер был в 2015 году, через два года после того, как на нарушения в его работе обратили внимание аудиторы Счетной палаты. За два года нахождения в СИЗО «Лефортово» Реймер показал удивительную стойкость: он ни разу ни на что не пожаловался, а также не менял свои показания и не пошел на сделку со следствием.