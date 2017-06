«Коммерсантъ» в статье «Реконструкция продолжается» описал два сценария, по которым прошло празднование Дня России.

«Ипотека пойдет на второй срок»: о помощи проблемным заемщикам объявят уже на этой неделе.

«Российскому экспорту помогут кредитами»: РЭЦ поддержит покупателей за рубежом китайскими ставками.

РБК в статье «Пять задач Эльвиры Набиуллиной» пишет о выступлении Эльвиры Набиуллиной в Госдуме во время переизбрания на новый срок.

Россия стала второй после США страной по количеству кибератак, утверждается в статье «Кого бьют хакеры».

В статье «Макрон на пороге парламента» анализируются результаты первого тура парламентских выборов во Франции.

«Известия»: «Дальний Восток прикрыли "Буками"-роботами». Бригада ПВО в Бурятии получила новейшие зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3».

«Объем хищений с карт граждан за год упал на 55%»: эксперты связывают это с повышением уровня кибербезопасности банков.

«Два триллиона нарушений при госзакупках»: самый популярный способ коррупции — проведение конкурса с условиями под конкретную компанию.

О том, что Владимир Путин рассказал Оливеру Стоуну о внуках, дочерях и дискуссиях с зятьями, «Газета.ru» пишет в статье «США попали в ловушку».

Каковы итоги первого тура парламентских выборов во Франции написано в статье «Макрон показал Франции новую реальность».

Какие перемены ждут Белый дом из-за переезда в него первой леди, описывается в статье «Меланья Трамп перекрасит Белый дом».

The Economist: «Новое исследование вновь разожгло утомительную полемику об иммигрантах и зарплатах» (A new paper rekindles a tiresome debate on immigration and wages). Материал о реакции на очередную публикацию о связи между иммиграцией и размерами зарплат. По мнению автора, полемизирующие стороны упускают из виду суть проблемы.

«Америка перестала быть гарантом стабильности в Персидском заливе» (America is no longer a force for stability in the Gulf). Внесение Катара в «черный список» возвещает «новый мировой беспорядок» президента США Дональда Трампа.

Bloomberg: «Тори под началом Мэй движутся к новой гражданской войне из-за Европы» (May’s Tories Head for New Civil War Over Europe). Британские консерваторы актуализируют свои давние разногласия по поводу отношений между Британией и ЕС.

«Второй американский апелляционный суд заблокировал пересмотренный запрет Трампа на въезд» (Second U.S. Appeals Court Blocks Trump's Revised Travel Ban). Американская президентская администрация предложила пересмотренный вариант миграционного указа, и эта версия тоже была заблокирована апелляционным судом. Теперь дело может перейти в Верховный суд.

The Wall Street Journal: «На Мэй в Британии давят, чтобы она смягчила свою позицию по Brexit'у» (U.K.’s May Faces Pressure to Soften Brexit Approach). Против премьер-министра Британии Терезы Мэй нарастает давление со стороны тех, кто хочет сохранить тесные связи с ЕС, после того как Британия от него отделится.

«Сотни человек, включая Алексея Навального, задержаны в ходе протестов в России» (Hundreds, Including Alexei Navalny, Detained Amid Russia Protests). Полиция задержала сотни протестующих против коррупции по всей России.