Трижды лауреат «Оскара» Оливер Стоун поговорил с Владимиром Путиным, теперь интервью будут транслировать по «Первому». Уже известно, что российский президент рассказал о юности, работе в КГБ, об отношении с зятьями и внуках. При этом авторы фильма обещают, что Путин рассказал им некую «сенсацию», которая удивит весь мир.

Но что может рассказать Путин такого, что кого-то удивит? Пообещает отдать Крым? Назначит Навального премьером? Из чуть более реального: какие-то откровения личного характера? Рассказ об отношениях с западными лидерами? Пожалуй две вещи, которые сейчас действительно ожидают от Путина — это отставка правительства и выдвижение в президенты. Вряд ли он объявит это в интервью западному журналисту.