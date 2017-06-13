Президент России Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Первая часть этого интервью вышла на телеканале Showtime в понедельник, 12 июня, и стала одной их главных тем в российских СМИ.

Режиссер касался темы прихода Путина к власти, его взаимоотношениям с президентом СССР Михаилом Горбачевым и первым президентом России Борисом Ельциным, их убеждениях, собственных взглядов Путина на распад Советского Союза, вопросов отношений российской власти и олигархов, темы стремления к власти, а также взаимоотношений России и США и американской внешней политики в целом.

В то же время в интервью затрагивались не только политические, но и личные вопросы, раскрывался образ жизни главы государства, говорилось о семье президента, его дочерях и их собственных семьях. Как отметил в беседе с «Полит.ру» политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру», таким образом работа Стоуна дала возможность представить российского лидера общественности с той стороны, которая традиционно была закрыта для всех.

По словам Макаркина, говорить об интервью в целом преждевременно, поскольку целиком оно еще не было показано. Однако некоторые соображения в связи с многочисленными утечками относительно тематики интервью, появлявшимися в СМИ, сформулировать оказалось возможным.

«Из того, что я уже видел, меня не поразило ничего. В этом не было ничего такого, что противоречило бы уже сложившемуся и хорошо известному образу президента России. Но появились новые акценты – акценты, о которых раньше, конечно, тоже знали, однако о них не говорилось. Это, прежде всего, Путин как человек – человек, у которого есть семья, дети, внуки. Эта тема в России была закрытой.

Сейчас же приближается президентская кампания и, думаю, встает вопрос о том, каким в этой кампании будет образ президента. Образ военного вождя образца 14 года может быть не очень эффективным. В обществе вина усталость, наблюдается демобилизация, а каких-то новых геополитических достижений за оставшееся до выборов время вряд ли удастся добиться.

Владимир Путин в Севастополе 9 мая 2014 kremlin.ru

На востоке Украины установился такой статус кво, который постоянно пытаются подвергнуть ревизии, но в общем и целом он сохраняется. События в Сирии российское общество волнуют довольно слабо. Так что в данном случае образ президента как человека вполне может стать одним из элементов избирательной кампании.

Не думаю, что это будет главный элемент – главный все же, думаю, будет связан с запросами избирателей, где будут и образование, и здравоохранения, и социальная защита, и попытки понять, что нас ждет дальше, каким окажется будущее и куда развиваться стране. Там же, полагаю, всплывут и идеи о цифровой экономике, которые появились в выступлениях президента на Петербургском экономическом форуме. Но образ президента как человека все же будет, на мой взгляд, одним из существенных элементов кампании.

В принципе, достаточно понятно, что акцент надо будет сделать и на этом. Ну, вот его и сделали, просто немножко раньше официального начала кампании.

Так что да, для президентской кампании это интервью может быть в своем роде полезно. И я думаю, что эта тема может как-то и дальше продвигаться и развиваться, но осторожно. Полного раскрытия здесь, на мой взгляд, все же не произойдет», – сказал Алексей Макаркин.

В то же время, отвечая на вопросы «Полит.ру», политолог отметил, что на Западе образ российского лидера сформировался задолго до этого интервью, и маловероятно, чтобы оно изменило что-либо в этом вопросе.

«Что касается Запада, то у основной западной аудитории уже сформировалось представление о российском президенте, и оно вряд ли теперь изменится. Но, наверное, этот фильм адресован двум разных аудиториям, у которых есть нечто общее. Это крайне левые и симпатизанты крайне левых, к которым принадлежит и сам Стоун, и симпатизанты крайне правых, те, кто голосует во Франции, например, за мадам Ле Пен, а в Америке – за Трампа. Они в общем-то являются идеологическими оппонентами, их очень многое разделяет. Но их объединяет неприязнь к глобализации, к традиционным элитам и к основным мировым СМИ и той информации, которая от них идет. И их, эти аудитории, президент России интересует.

Для одних он – друг Уго Чавеса, который для крайне левых, например, является иконой (и о котором Стоун, если не ошибаюсь, тоже снимал фильм – его интерес к Чавесу, во всяком случае, был весьма и весьма велик). Для крайне правых, которые исповедуют и защищают традиционные ценности, в том числе христианские ценности, он тоже значим. И те, и другие к тому же – антиглобалисты, хотя и очень разные. И, полагаю, фильм адресован именно этим аудиториям.

Уго Чавес и Владимир Путин. 2004 kremlin.ru

Они хотели бы получить дополнительную информацию о российском президенте, хотели бы утвердиться во мнении о нем как о приемлемой альтернативе их собственным политикам. И, наверно, эти аудитории воспримут фильм со знаком плюс», – считает Алексей Макаркин.

Напомним, Владимир Путин, уроженец Петербурга, некоторое время делал карьеру в родном городе. Он начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента с августа 1996 года. Некоторое время он возглавлял ФСБ России, а в 1999 году, находясь на посту секретаря Совета безопасности, был назначен председателем правительства.

31 декабря 1999 года по решению президента России Бориса Ельцина Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы государства. Впервые он был избран президентом 26 марта 2000 года. Его фигура тогда вызывала серьезный интерес на Западе, так как в качестве политика Путин в то время был мало известен за пределами страны. В интервью Оливеру Стоуну сам Путин подчеркнул, что не знает, по какой причине Ельцин остановил выбор именно на нем.

Борис Ельцин с Патриархом Алексием II и главой правительства Владимиром Путиным. 31 декабря 1999 kremlin.ru

Как рассказал Путин, Ельцин пригласил его в свой кабинет. «Сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять всю мою жизнь, и я не уверен, что я к этому готов», – приводит интернет-издание «Лента.ру» отрывок из высказываний Путина.

Путин переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах, с 2008 по 2012 год занимал пост премьера.