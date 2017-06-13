Лекция Наталии Мазур об искусствознании. Фоторепортаж

8 июня в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла состоялась очередная лекция. Кандидат филологических наук, профессор факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталия Мазур прочитала лекцию на тему: «Искусствознание: казнить нельзя помиловать».

Читайте репортаж Максима Руссо «Искусствознание и/или визуальные исследования» и смотрите фоторепортаж Наташи Четвериковой.

В последние полвека искусствознание деятели искусства выступают с утверждением, что устарели две основных функции искусства: аристотелевский мимесис, то есть подражание действительности, и платоновский концепт сведения в вещественный мир абсолютных идей.

Отныне художники объявляют предметом искусства то, что им кажется предметом искусства. После этого критики заговорили о конце искусства, а искусствоведы – о конце истории искусства, так как традиционная методология оказывается бесполезной для исследования современных процессов в искусстве.

С другой стороны, фотография и кино, которые в начале XX века с трудом соглашались считать полноценным искусством, постепенно меняли свой статус и к середине века стали претендовать на то, что именно они становятся настоящим искусством повседневности.

Возрастала роль так называемого промышленного искусства: дизайна и рекламы, которые начинали удовлетворять эстетические потребности публики, становившиеся еще более острыми по мере умирания традиционного искусства.

Искусствоведы, за редким исключением, не понимали, можно ли применять традиционный аппарат для анализа искусства повседневности и промышленного искусства.

Изменился и социальный контекст искусствознания. Во второй половине века появилось много новых кафедр и отделений истории искусства в новых учебных заведениях, которые отличались от классических университетов более практической ориентацией обучения.

Молодые ученые искусствоведы испытывали очень сильные левые симпатии. Такой социально-интеллектуальный контекст не мог не отразиться в истории искусства.

Проникновение новых теорий в искусствознание привело в итоге к расколу внутри этой дисциплины, не преодоленному и поныне. Известный искусствовед Дэвид Фридберг напечатал книгу «Власть образов», где утверждал, что историю искусства следует заменить новой наукой – историей образов, которая будет сочетать элементы антропологии и психологии и изучать высокое искусство наряду с массовой культурой и даже теми предметами, которые мы обычно вообще не относим к культуре

Для новой дисциплины наряду с «историей образов» предлагаются и другие названия, самые популярные среди них Visual Studies «визуальные исследования», Visual Culture «визуальная культура» или Pictorial (Iconic) Turn. Радикальные новаторы считали, что традиционную историю искусства следует упразднить совсем.

Визуальные исследования были прочно связаны с культуральными исследованиями (culture studies), сложившейся в 1960-е годы новой научной парадигмой, которая была сильно социально-политически окрашена, использовала идеи марксизма и грамшизма и проявляла преимущественный интерес к массовой культуре, телевидению как к инструментом идеологического манипулирования обществом.

По мнению Наталии Мазур, визуальная культура представляет собой не научную дисциплину, а поле для исследований, где могут с одинаковым успехом работать представители разных дисциплин, социологи, антропологи, историки.

Сегодня, 13 июня, в 19.00 в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит доктор исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин с лекцией на тему «Был ли СССР колониальной империей?»