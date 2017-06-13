В пятницу, 9 июня, депутаты Государственной Думы продлили полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Центрального банка на 5 лет. «За» выступили 360 депутатов, «против» — пятеро, один воздержался.

На должность главы ЦБ Набиуллина была назначена четыре года назад — и можно смело утверждать, что за время ее руководства, несмотря на все сложности, Банк России стал самым важным ведомством во всем финансово-экономическом блоке российского правительства (в широком смысле этого слова). Не в последнюю очередь это произошло потому, что участники рынка, да и все граждане, начали доверять Центральному банку и его руководству, зачастую, правда, сами того не понимая.

Выступая перед депутатами во время переизбрания, Набиуллина назвала главные задачи Центрального банка на ближайшие пять лет. Это ценовая стабильность, обеспечение устойчивости финансового рынка, доступность финансовых продуктов и услуг, развитие национальной платежной системы, а также поддержка технологий и инноваций на финансовом рынке.

Фото Москвы / Moscow-Live

Каждая заявленная цель ЦБ — это продолжение политики, которая проводится сейчас, так что можно считать, что обещания Набиуллиной подкреплены ее работой.

Снижение инфляции до 4% к концу 2017 года (по итогам мая годовая инфляция составила всего 4,1%) можно считать главным макроэкономическим достижением, которое сказывается и будет сказываться на жизни всей страны. 4% инфляции — это не только самый низкий уровень за всю историю новой России. В последние десятилетия существования СССР скрытая инфляция, которая проявлялась в виде дефицита, была выше. То есть ЦБ добился того, что рост цен оказался в приемлемых рамках впервые за последние 30-40 лет.

Неудивительно, что граждане и компании имеют повышенные инфляционные ожидания, и это большая проблема, потому что эти ожидания тоже провоцируют рост цен. Но социологические исследования показывают, что граждане, прогнозируя быстрый рост цен, говорят, что он все-таки будет замедляться. Фактически это означает, что они согласны с ЦБ в его прогнозах: инфляция будет низкой.

Теперь, уверена Набиуллина, если удастся сохранить стабильным уровень роста цен, вниз пойдут и ставки по кредитам, что даст толчок к развитию экономики.

Другая цель озвученная Набиуллиной — устойчивость финансового рынка — выглядит очень красиво, но на деле это означает необходимость «зачистки» банковского рынка. Дело в том, что предшественники Набиуллиной сначала раздали сотни банковских лицензий, а потом все эти организации включили в систему страхования вкладов. Теперь оказывается, что многие мелкие и средние банки находятся на пороге банкротства, но платить за них должно государство.

Офис банка, лишенного лицензии Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Банк России во главе с Набиуллиной занимается расчисткой рынка, в месяц закрываются десятки банков, но без проблем все равно не обходится — помощь Татарстану пришла слишком поздно, местные банки начали «схлопываться» до того, как ЦБ занялся ими.

Процесс оздоровления затронул и рынок пенсионных фондов. Для того, чтобы быть включенными в систему гарантирования пенсионных накоплений при Агентстве по страхованию вкладов пенсионные фонды раскрыли структуру акционеров и прошли проверку в ЦБ.

В Думе Набиуллина еще раз сказала, что процесс очищения банковского сектора не завершен и займет еще два-три года.

Не забывает Набиуллина и о развитии технологий. Отчасти это вынужденные меры — как с картой «Мир». К 2020 году на нее должны переводиться все платежи из бюджета гражданам. Отчасти это действительно реакция на инновации частных компаний. Так среди обозначенных Набиуллиной задач — удаленная идентификация клиентов банков, электронный документооборот, а также распределительные реестры на базе блокчейна. «Мы будем тестировать с рынком новые технологии, такие как распределенные реестры на базе блокчейна, и мы уже это делаем для того, чтобы по-умному подходить к регулированию новых технологий, ограничивая рынки от рисков», — заявила она.