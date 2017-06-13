Топ новостей 13 июня
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин обвинил США в поддержке террористов в России, Кремль прокомментировал акции 12 июня, а в колонии скончался организатор и исполнитель убийства Анны Политковской.
Путин обвинил США в спонсировании чеченских террористов
Владимир Путин заявил, что США использовали террористов для раскачки обстановки в России, поддержали сепаратизм в Чечне и на Северном Кавказе в целом. «У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России», —отметил он. Россия же, по словам Путина, никак не вмешивается в чужую внутреннюю политику.
Путин: Спецслужбы США помогали террористам на Кавказе. Говорили о поддержке России, а на деле использовали бандитов для раскачки ситуации pic.twitter.com/HzypV4XsC3— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2017 г.
Путин: У США возникла иллюзия, что они теперь могут все и им за это ничего не будет. Они попали в ловушку и совершают ошибки pic.twitter.com/FiPCK89q9b— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2017 г.
Кремль заявил об отсутствии последствий акций 12 июня для власти
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать протестные акции опасными для Кремля, однако он отметил, что это касается согласованных митингов, а несогласованные собрания опасны для их участников. В АП отказались освобождать задержанных на акциях на 12 июня. Между тем в Москве и в Петербурге уже заведены дела о нападениях на полицейского и сотрудника Росгвардии. Их фигуранты могут получить реальные сроки. В Москве уже задержан 17-летний подросток, он находится в СК.
США осудили задержания мирно протестующих граждан в российских городах 12 июня pic.twitter.com/LitKuJFiiN— Голос Америки (@GolosAmeriki) 12 июня 2017 г.
Согласитесь. Скандирование "Путин - вор" - это не Димон с уточками. И как бы там ни было, это можно считать веховым моментом вчерашнего дня.— Владимир Матов (@1964Matov) 13 июня 2017 г.
Публикация от Mariya_R (@maybe_elf) Июн 12 2017 в 7:48 PDT
Путин заявил о самостоятельности Медведева на посту президента
Владимир Путин заявил, что Дмитрий Медведев во время своего президентства был абсолютно самостоятелен, а сам он «работал много и в целом весьма успешно». «Президентом в стране может быть только один человек. Тот, кто избран народом», — напомнил Путин. Он также рассказал о своем отказе от первого предложения Бориса Ельцина стать премьер-министром, так как в той непростой обстановке думал только о том, «куда спрятать детей».
Путин о президентстве Медведева:Он полностью и самостоятельно исполнял свои обязанности, президентом в стране может быть только один человек pic.twitter.com/l9Eu1kftQG— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2017 г.
"Типичные американцы": После просмотра фильма Стоун подарил Путину пустую коробку без диска pic.twitter.com/kdgjV2KKcy— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2017 г.
Хакеров из РФ заподозрили в проникновении в энергосистему США
Возможно, связанные с правительством РФ хакеры могли получить доступ к энергосистеме США, и теперь они способны обесточить американские города. Компания по кибербезопасности Dragos назвала группировку Electrum причастной к созданию программы под названием CrashOverride, которая также могла быть задействована в отключении электричества на Украине в декабре 2016 года.
Элитный кремлёвский хакер пытается проникнуть в энергосистему США. pic.twitter.com/pOn4SthaRS— Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 13 июня 2017 г.
Организатор убийства Политковской умер в колонии
Получивший пожизненный срок за организацию и исполнение убийства журналистки Анны Политковской Лом Али Гайтукаев скончался в колонии. Он страдал рядом заболеваний. ФСИН подтвердила его смерть.
Организатор убийства Политковской умер в колонии.— Татьяна Елисеева (@eliseeva_tan) 13 июня 2017 г.
А заказчик не найден.
Впрочем как и в деле Листьева и Немцова
Путин потребовал усилить преграды на пути санкционных фруктов и овощей
Владимир Путин предложил усилить «процессы импортозамещения овощной продукции». Он поручил Дмитрию Медведеву разработать документы о пресечении ввоза на территорию РФ плодовоовощной санкционной продукции, а Юрию Чайке - проверить исполнение законодательства по пресечению ввоза санкционных фруктов и овощей в РФ.
Экс-глава ФСИН признан виновным в хищениях
Экс-директор ФСИН Александр Реймер признан виновным в мошенничестве. Аналогичные обвинения предъявлены его заму Николаю Криволапову и директору ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктору Определенову. Речь идет о хищении 1,3 млрд рублей бюджетных денег при закупке электронных браслетов для подозреваемых.
Бывшего директора ФСИН Реймера признали виновным в хищении 1,3 млрд рублей #Реймер #ФСИН https://t.co/xxPKGaTyu1 pic.twitter.com/kqCWUk0ZyW— Пятый канал Новости (@5tv) 13 июня 2017 г.
В ДТП в Забайкалье погибли 14 человек
В Забайкалье увеличилось число жерта ДТП 12 июня - скончался водитель автобуса с паломниками, который попал в аварию. Число жертв достигло 14 человек. Сейчас в реанимации остается одна из пострадавших женщин в стабильно тяжелом состоянии. Отмечается, что причиной аварии могла стать поломка тахометра автобуса.
Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 14, в больнице находятся 34 человека.— ТАСС (@tass_agency) 13 июня 2017 г.
Видео: ТАСС/МЧС России pic.twitter.com/oXR6u3g28G
Экс-бухгалтер студии Серебренникова рассказала об обмане со стороны следователя
Бывший бухгалтер театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева заявила, что дала признательные показания по делу о мошенничестве в обмен на обещание следователя отпустить ее под домашний арест, так как страдает диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца. «Но ничего не изменилось, в суд он вообще не пришёл. А до этого адвокат назначенный был, никогда его фразу не забуду: "Действуйте, как вам сердце прикажет". Это все издевательство», — рассказала она.
У «Мегафона» вновь произошел сбой в Москве
В Москве и некоторых других регионах страны у «Мегафона» пропала связь. Компания пообещала устранить проблему в ближайшее время. Речь идет о перебоях с голосовой связью и о «снижении успешности дозвона до 40%». О проблемах сообщили в в компании Yota, которая работает на сетях «Мегафона».
Исламское государство взяло на себя ответственность за очередной сбой "Мегафона". Муджахиды настоятельно рекомендуют "Вайнах-телеком"— Д///ИХАД (@tvjihad) 13 июня 2017 г.