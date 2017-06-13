Топ новостей 13 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин обвинил США в поддержке террористов в России, Кремль прокомментировал акции 12 июня, а в колонии скончался организатор и исполнитель убийства Анны Политковской.

ВС России во время второй чеченской войны 1999-2001 / wikipedia.org

Владимир Путин заявил, что США использовали террористов для раскачки обстановки в России, поддержали сепаратизм в Чечне и на Северном Кавказе в целом. «У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России», —отметил он. Россия же, по словам Путина, никак не вмешивается в чужую внутреннюю политику.

Путин: Спецслужбы США помогали террористам на Кавказе. Говорили о поддержке России, а на деле использовали бандитов для раскачки ситуации pic.twitter.com/HzypV4XsC3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2017 г.

Путин: У США возникла иллюзия, что они теперь могут все и им за это ничего не будет. Они попали в ловушку и совершают ошибки pic.twitter.com/FiPCK89q9b — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2017 г.

Задержание митингующих 12 июня 2017 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать протестные акции опасными для Кремля, однако он отметил, что это касается согласованных митингов, а несогласованные собрания опасны для их участников. В АП отказались освобождать задержанных на акциях на 12 июня. Между тем в Москве и в Петербурге уже заведены дела о нападениях на полицейского и сотрудника Росгвардии. Их фигуранты могут получить реальные сроки. В Москве уже задержан 17-летний подросток, он находится в СК.

США осудили задержания мирно протестующих граждан в российских городах 12 июня pic.twitter.com/LitKuJFiiN — Голос Америки (@GolosAmeriki) 12 июня 2017 г.

Согласитесь. Скандирование "Путин - вор" - это не Димон с уточками. И как бы там ни было, это можно считать веховым моментом вчерашнего дня. — Владимир Матов (@1964Matov) 13 июня 2017 г.

Russia without Putin Публикация от Mariya_R (@maybe_elf) Июн 12 2017 в 7:48 PDT

Дмитрий Медведев на посту президента России / kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что Дмитрий Медведев во время своего президентства был абсолютно самостоятелен, а сам он «работал много и в целом весьма успешно». «Президентом в стране может быть только один человек. Тот, кто избран народом», — напомнил Путин. Он также рассказал о своем отказе от первого предложения Бориса Ельцина стать премьер-министром, так как в той непростой обстановке думал только о том, «куда спрятать детей».

Путин о президентстве Медведева:Он полностью и самостоятельно исполнял свои обязанности, президентом в стране может быть только один человек pic.twitter.com/l9Eu1kftQG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2017 г.

"Типичные американцы": После просмотра фильма Стоун подарил Путину пустую коробку без диска pic.twitter.com/kdgjV2KKcy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 июня 2017 г.

Молния во время грозы / pixabay.com

Возможно, связанные с правительством РФ хакеры могли получить доступ к энергосистеме США, и теперь они способны обесточить американские города. Компания по кибербезопасности Dragos назвала группировку Electrum причастной к созданию программы под названием CrashOverride, которая также могла быть задействована в отключении электричества на Украине в декабре 2016 года.

Элитный кремлёвский хакер пытается проникнуть в энергосистему США. pic.twitter.com/pOn4SthaRS — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 13 июня 2017 г.

Лом Али Гайтукаев / YouTube.com

Получивший пожизненный срок за организацию и исполнение убийства журналистки Анны Политковской Лом Али Гайтукаев скончался в колонии. Он страдал рядом заболеваний. ФСИН подтвердила его смерть.

Организатор убийства Политковской умер в колонии.

А заказчик не найден.



Впрочем как и в деле Листьева и Немцова — Татьяна Елисеева (@eliseeva_tan) 13 июня 2017 г.

Владимир Путин предложил усилить «процессы импортозамещения овощной продукции». Он поручил Дмитрию Медведеву разработать документы о пресечении ввоза на территорию РФ плодовоовощной санкционной продукции, а Юрию Чайке - проверить исполнение законодательства по пресечению ввоза санкционных фруктов и овощей в РФ.

Экс-директор ФСИН Александр Реймер признан виновным в мошенничестве. Аналогичные обвинения предъявлены его заму Николаю Криволапову и директору ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктору Определенову. Речь идет о хищении 1,3 млрд рублей бюджетных денег при закупке электронных браслетов для подозреваемых.

В Забайкалье увеличилось число жерта ДТП 12 июня - скончался водитель автобуса с паломниками, который попал в аварию. Число жертв достигло 14 человек. Сейчас в реанимации остается одна из пострадавших женщин в стабильно тяжелом состоянии. Отмечается, что причиной аварии могла стать поломка тахометра автобуса.

Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 14, в больнице находятся 34 человека.



Видео: ТАСС/МЧС России pic.twitter.com/oXR6u3g28G — ТАСС (@tass_agency) 13 июня 2017 г.

Нина Масляева, бухгалтер

Бывший бухгалтер театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева заявила, что дала признательные показания по делу о мошенничестве в обмен на обещание следователя отпустить ее под домашний арест, так как страдает диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца. «Но ничего не изменилось, в суд он вообще не пришёл. А до этого адвокат назначенный был, никогда его фразу не забуду: "Действуйте, как вам сердце прикажет". Это все издевательство», — рассказала она.

В Москве и некоторых других регионах страны у «Мегафона» пропала связь. Компания пообещала устранить проблему в ближайшее время. Речь идет о перебоях с голосовой связью и о «снижении успешности дозвона до 40%». О проблемах сообщили в в компании Yota, которая работает на сетях «Мегафона».