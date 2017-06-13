Директор и главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков рассказал в интервью «Коммерсанту» о массовом сокращении сотрудников — сообщения об этом появились еще на прошлой неделе.

Шумаков рассказал, что уволены 114 человек из 700 работавших на телеканале. До того анонимные собеседники сообщали журналистам, что уволены 200–300 человек. «300 человек — это почти 50%. Такое сокращение означало бы полную остановку вещания. Кроме того, часть сотрудников нам удалось устроить на другие места», — пояснил Шумаков.

По словам директор канала, столь массовое сокращение сотрудников объясняется тем, что за 20 лет существования «Культуры» «накопилась масса проблем структурного, технологического и содержательного свойства». Во-первых, это устаревшее оборудование. Во-вторых, дирекция телеканала приняла решение перевести производство и вещание на формат HD. Для этого редакция будет переезжать в новый офис на Шаболовку, где установлен новый технический комплекс. «Увы, это означает, что нам придется освободиться от многих дублирующих функций. Модернизация предполагает сокращение штата сотрудников», — объяснил Шумаков.

Офис телеканала "Культура" на Малой Никитской google.ru/maps

Директор «Культуры» рассказал, что все уволенные «в силу возраста или профессиональных качеств не отвечают требованиям, которые сегодня предъявляются сотрудникам канала». Что за возрастные требования предъявляются к сотрудникам канала, Шумаков не уточнил. По его словам, сокращен административный и технический персонал, которым, например, осуществлялся выпуск всего канала из старого здания на Малой Никитской. Также глава «Культуры» отметил, что канал «не обновлялся в течение последних лет десяти совсем».

Телеканал «Культура» входит в холдинг ВГТРК. Свое вещание телеканал начал 1 ноября 1997 года. О масштабном сокращении на телеканале стало известно 8 июня. Сотрудник телеканала Наталья Репина написала в «Фейсбуке», что «"Культура" потерял треть своих сотрудников. Около 200 человек».

Один из собеседников Republic рассказал, что всего на «Культуре» работают около 800 человек. Другой уточнил, что под сокращение попали 40% коллектива (более 300 сотрудников). Один из редакторов «Культуры» пояснил РБК, что сотрудников оповестили за три месяца о расторжении трудового договора. Бывший продюсер канала, пожелавший остаться анонимным, уточнил изданию, что уволенные сотрудники получают все положенные выплаты. Среди причин сокращения указывались «оптимизация штата» и переезд из здания на Малой Никитской в телецентр на Шаболовке, где просто нет места для 800 сотрудников.

Недостроенное здание телецентра на Шаболовке. Октябрь 2016 mos.ru

Отметим, что сокращение на канале «Культура» — не единственное крупное событие в «культурном» сегменте российского телевещания. С 1 июля на частоте телеканала мировой документалистики 24_DOC компания «Цифровое телевидение» (ВГТРК/«Ростелеком») запустит новый канал о медицине «Доктор». Об этом, в частности, сообщает Colta.ru. На канале «Доктор» будут выходить циклы документальных фильмов и специальных репортажей, интервью с лидерами медицинской отрасли, ток-шоу и дискуссии. Производство основной части контента будет поручено «Телеканалу 360°». Будет ли и далее работать канал «24_DOC», не сообщается.