13 июня 2017, 16:00
Видео дня. Краш-тест Tesla Model X
В США провели первый краш-тест электрического кроссовера Tesla Model X. Национальное управление по безопасности дорожного движения проверило, как ведет себя автомобиль при лобовом столкновении.
Для теста машина разогналась до 35 миль в час (56,3 км/ч) и врезалась в бетонную стену.
По итогам теста американское ведомство, как отмечает Electrek, присвоило Tesla Model X высший рейтинг по безопасности. Частично это объясняется тем, что спереди у автомобиля нет тяжелого двигателя, который мог бы вдавиться в салон.
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