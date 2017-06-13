Видео дня. Краш-тест Tesla Model X

В США провели первый краш-тест электрического кроссовера Tesla Model X. Национальное управление по безопасности дорожного движения проверило, как ведет себя автомобиль при лобовом столкновении.

Для теста машина разогналась до 35 миль в час (56,3 км/ч) и врезалась в бетонную стену.

По итогам теста американское ведомство, как отмечает Electrek, присвоило Tesla Model X высший рейтинг по безопасности. Частично это объясняется тем, что спереди у автомобиля нет тяжелого двигателя, который мог бы вдавиться в салон.