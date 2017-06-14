Меры по стимулированию рождаемости обсуждаются в правительстве России. Свои предложения в этой области, в том числе в вопросе о действии программы материнского капитала, выдвинули Министерство труда и Министерство финансов. Их подходы к решению задачи различны.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, Минтруда предлагает продлить действие программы материнского капитала до 2023 года. В Минфине же полагают, что такое продление «скорее дестимулирует рожать двух детей, поскольку до ее окончания остается еще несколько лет».

Вместо этого, по мнению Минфина, следует изменить программу уже после 2019 года. При этом деньги по новой программе предлагается выплачивать только в регионах, где либо уровень рождаемости ниже среднего по стране, либо налицо естественная миграционная убыль населения. Кроме того, получать эти выплаты, по предложению ведомства, будут лишь те семьи, доходы которых после рождения второго ребенка окажутся ниже уровня 2,5 прожиточных минимумов.

Таким образом, по идее Минфина, будут сэкономлены средства, с помощью которых можно будет стимулировать рождаемость иными способами – например, путем адресных выплат и пособий.

Минтруда же считает необходимым увеличить размер пособия по уходу за ребенком для женщин, рожающих раньше 25 лет. Опрошенные газетой эксперты не исключили, что эта инициатива, если она будет принята, может стать помехой для женщин, желающих получить высшее образование – что, по мнению экспертов, уже грозит нехваткой кадров.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласилась Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По ее мнению, предложения Минфина, исходящие из чисто финансовых обстоятельств, не учитывают реальную демографическую ситуацию в стране и не отвечает ей.

Фото: nekrasovka.mos.ru

В частности, региональный принцип выделения материнского капитала, который предлагает Минфин, представляется эксперту в корне неверным.

«Ребенок есть ребенок, где бы он ни родился, – в Иркутской области, в Москве, еще где-то. Это гражданин Российской Федерации, и это ребенок. У любого ребенка есть особые потребности, к тому же разные по возрасту. И рассуждать о том, где мы будем платить, а где не платить, странно. Не знаю, идет ли эта идея от отсутствия собственных детей и представлений о том, что это такое, чисто теоретического понимания, что есть дети и детство, или же она возникла в результате такого обюрокрачивания мышления, что человек даже не сознает безнравственность такого рода предложений.

Давайте разделим саму идею на несколько позиций. Возьмем идею платить в зависимости от уровня доходов семьи. Это один подход, и он вполне может иметь место, когда экономические проблемы в стране таковы, что выбирается только наиболее бедная часть населения. Тогда это будут выплаты по бедности, по нуждаемости, в связи с малообеспеченностью – но не потому, что родился ребенок.

Если выплаты увязывать с рождением ребенка, то это уже другой подход, учитывающий малообеспеченность семей. И да, со стороны государства может быть ориентация на поддержку рождаемости и детей именно в таких семьях. А если говорить о выплатах в связи с рождением любого ребенка как гражданина Российской Федерации, говорить о том, что мы рады любым детям, из богатой или бедной семьи, то речь идет уже о поддержке ребенка.

Тогда пособие, необходимое для того, чтобы мать ребенка имела определенный статус (потому что мать, как правило, прекращает работать, чтобы ухаживать за ребенком), и все, что связано с материнством, с детством, увязывается в государственную поддержку рождаемости с одобрения общества. Это третий подход.

Подарки к Дню Знаний для многодетных семей nekrasovka.mos.ru

Мне кажется, прежде чем тому же Минфину предлагать такие сомнительные с точки зрения нравственности вещи, переходя на сугубо финансово-экономические отношения с гражданами России, ему стоит задать самому себе вопрос: какую он функцию как министерство выполняет? Разве личного интереса? Нет, конечно, Минфин выполняет государственные функции. В том числе – на основе Конституции Российской Федерации, в которой очень четко обозначено значение поддержки материнства, отцовства и детства. Думаю, начинать тут и нужно, что называется, «от печки», а уже потом выходить на некие методические уровни.

На сегодня же Минфин действует в этой области абсолютно технократически, совершенно не считаясь с понятием нравственности – и, в общем-то, не понимая, что проблема нашей огромной страны заключается как раз в малолюдности. Вот эта малолюдность, огромные территории, до сих пор не освоенные, и приводит к тому, что до сих мы, при всем богатстве страны, не выбираемся на уровень достойного развития экономики, достойного качества жизни людей. И это, конечно, говорит о том, что приоритетной задачей (и это прописано в стратегических документах, не то чтобы такого никто не понимал) является повышение рождаемости. Вопросы повышения рождаемости, поддержки семей имеют для развития страны первостепенное значение. Не будет детей – не будет и будущего у страны.

Давно уже известно (насколько давно, что это уже не только научное знание, но и на бытовом уровне понятно), что для того, чтобы страна развивалась, надо в каждой семье иметь не менее трех детей. А лучше – пять, потому что мы и так уже настолько опоздали, что демографы четко говорят: страновая выживаемость начинается тогда, когда у нас в семьях будет по пять детей. И да, пока даже трудно представить, чтобы у кого-то была для этого мотивация, если не говорить о каких-то единичных случаях. Непонимание этого, на мой взгляд, говорит о том, что у Минфина на сегодняшний очень отдаленные представления о тех проблемах, которые обозначены в уже принятых стратегических документах.

Что касается предложений Минтруда, то я, конечно, поддерживаю идею о необходимости сохранить и развивать материнский капитал. В Минтруде работают профессионалы этой области, которые понимают проблему. Именно Минтруд на федеральном уровне отвечает за единую политику, связанную с социальными обязательствами государства. И, видимо, профессиональная и человеческая ответственность представителей этого ведомства выше, нежели ведомства финансового.

Понятно, что в Минфине занимаются вопросами финансовыми, но все же существуют более важные факторы, и я их уже перечислила. Материнский капитал, конечно, надо трансформировать, он должен быть представлен не только деньгами. Конечно, надо развивать поддержку, особенно для многодетных (там это очень важно), еще и услугами. Потому что родителям, и прежде всего маме, которая на всякие бытовые дела затрачивает не менее шести часов в день (мы проводили такие исследования, это проверенная цифра, и она даже еще не включает в себя затрат времени на развитие ребенка), такая поддержка очень нужна.

Например, такого рода поддержка для многодетных семей могла бы оказываться через социальный контракт, который сегодня уже используется как технология, или через специальные целевые сертификаты. Словом, тем или иным путем эти семьи можно было бы поддержать услугами. Тогда у детей, например, появлялась бы возможность получать развитие через дополнительное образование – музыкальное, художественное, спортивное. Сегодня же это дорого. Пока это только сказки – будто все это можно получить и бесплатно. Нет, формально такие бесплатные кружки, может, где-то и есть. Но в целом это – дорогостоящие услуги. И этот вопрос надо решать.

Тогда и в самой семье появляется понимание, что они не просто народили детей, но и смогут дать им развитие и нужное образование. Есть, конечно, и очень организованные многодетные семьи, которые пытаются сами этот вопрос решать. Но решают они его все же не самым удачным образом, так как стараются выбрать для своих детей что-то из того, что есть бесплатного поближе. А ребенок ведь индивидуален в своих способностях, и развивать детей надо не групповым способом, не по принципу «а давайте всех в спорт поведем!». Может быть, у кого-то из детей есть музыкальный талант, у кого-то – талант к живописи, и даже большой талант. Но им же не могут заниматься, возможности развития для каждого у многодетной семьи фактически нет! Поэтому услугами, конечно, надо семьи поддерживать, не ограничиваться материнским капиталом.

Вообще этот вопрос очень обширен, и рассматривать его можно с разных сторон и по-разному. Но то, что материнский капитал в рыночных условиях сыграл серьезную мотивирующую роль, несомненно для большинства специалистов. Они признают это, и убирать то, что удачно повлияло на ситуацию, что препятствовало снижению рождаемости за счет отказа от людей от рождения детей (а в России очень высок показатель осознанного отказа людей от того, чтобы родить ребенка), неразумно. Потому что, конечно, благодаря программе материнского капитала в обществе усилилась настроенность на рождение детей, большую детность в семье.

Словом, не нужно от хорошего искать еще лучшего через худшие подходы, которые сейчас, к сожалению, вдруг стали предлагать специалисты Минфина», – сказала Любовь Храпылина.