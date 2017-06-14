Парламентские оппозиционные партии, судя по всему, все-таки не будут выдвигать единых кандидатов на губернаторских выборах. Но это не значит, что никакой выгоды они не получат — «Справедливая Россия», по данным «Коммерсанта», собирается по итогам кампании получить еще одно сенаторское кресло.

Напомним, в марте лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил своим коллегам из Коммунистической партии и ЛДПР выдвигать в регионах единых кандидатов в губернаторы. Это позволяло бы в некоторых регионах проходить муниципальный фильтр без получения помощи от «Единой России» или региональных администраций, а также можно было бы рассчитывать на соединение электората трех партий.

В ЛДПР идею Миронова сразу назвали хорошей, а в КПРФ изначально заявили, что не будут даже вести переговоры на этот счет, но потом, вроде бы, все-таки решили присоединиться к коалиции — во всяком случае, об этом писали в прессе.

В итоге Сергей Миронов объявил, что единые кандидаты согласованы в семи регионах. «Если говорить о "Справедливой России", я называю три региона: Свердловская область — Александр Бурков, Ярославская область — Анатолий Грешневиков, Карелия — Ирина Петеляева», — сказал он.

Однако 11 июня свердловское отделение СР выдвинуло кандидатом на выборы депутата заксобрания Дмитрия Ионина. В Ярославской области и Карелии все также идет не так, как было запланировано.

Ирина Петеляева с членами фракции СР в парламенте Карелии Губернiя Daily

Глава отделения СР в Карелии Ирина Петеляева, по сведениям «Коммерсанта», теперь претендует не на пост губернатора региона, а на пост сенатора. По закону каждый кандидат в губернаторы должен выбрать трех кандидатов в сенаторы, одного из которых и отправит в Москву после избрания. По информации издания, выдвинуть ее как раз может врио главы республики Артур Парфенчиков, который будет баллотироваться от «Единой России».

Сейчас пост сенатора от исполнительной власти Карелии занимает экс-глава республики Сергей Катанандов. Если договоренности будут оформлены, то Петеляева станет четвертым сенатором от «Справедливой России». Ранее членами верхней палаты стали Елена Мизулина (Омская область, 2015 год), Светлана Горячева (Приморский край, 2014 год) и Антон Беляков (Владимирская область, 2013 год). Взамен в этих регионах партия не выдвигала кандидатов в губернаторы.

В Ярославской области реальным кандидатом от «Справедливой России» может стать Анатолий Грешневиков — депутат Государственной Думы, который был избран по одному из одномандатных округов региона. Но, по информации собеседников «Коммерсанта», он будет должен отказаться от выдвижения в пользу врио губернатора Дмитрия Миронова. Взамен «Справедливая Россия», якобы, получит «благоприятствование» на выборах в региональный парламент в 2018 году и на муниципальных выборах.

Анатолий Грешневиков и Сергей Миронов spravedlivo.ru

Между тем Компартия уже определилась с кандидатами в губернаторы, первые региональные конференции прошли в выходные. В Бурятии КПРФ выдвинула сенатора Вячеслава Мархаева — ожидается, что он станет реальным конкурентом врио главы республики Алексея Цыденова. Экс-депутат Госдумы Сергей Мамаев, который возглавляет обком в Кирове, но в 2015 году чуть не прошел во второй тур во время выборов в Марий Эл, будет все-таки выдвигаться в Кирове.

ЛДПР определилась с кандидатами в губернаторы в Томской области (депутат Госдумы Алексей Диденко), Новгородской области (депутат Антон Морозов) и Кировской области (депутат Кирилл Черкасов).