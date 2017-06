«Коммерсантъ» в статье «Диспетчер не назвал заказчиков» пишет о том, что в заключении умер организатор убийств журналистов.

«Интуристы слетаются на мяч»: матчи Кубка конфедераций стимулировали их интерес к России.

«Мир переходит на энергосберегающий тариф»: спрос на нефть и ВИЭ растет, уголь переживает упадок.

РБК в статье «Ветер во главе» пишет о докладе BP, в котором представлены пять тенденций развития рынка энергетики.

Почему ужесточение санкций против России и Ирана сенат США хочет объединить в один законопроект, написано в статье «Ось Москва — Тегеран».

Где открыть рублевый депозит в июне, сказано в статье «Летом ставки усыхают».

«Известия»: «Президент лично отберет вопросы для "Прямой линии"». За два дня до мероприятия россияне прислали главе государства уже более 1,3 млн обращений.

«Киргизия первой из стран ЕАЭС выпустит криптовалюту»: каждая платежная единица GoldenRock будет обеспечена золотом.

«Минсельхоз прогнозирует снижение цен на овощи до 20%»: это произойдет к 2020 году за счет строительства сети оптово-распределительных центров.

«Газета.ru» в статье «Дети и "космонавты"» пишет, почему жесткие действия полиции лишь придают смысл протестным акциям.

«Боевики остались без сахара»: курды прорвались к Старому городу в сирийской Ракке.

«"Южный поток": выход на бис». «Газпром» и OMV обсуждают возрождение проекта «Южный поток».

The Economist: «Бизнес-путешественники помоложе больше склонны продлевать свои командировки для развлечения» (Younger business travellers are more likely to extend trips for fun). По мнению автора, это хорошая практика, и фирмам следует ее поощрять.

«The Economist объясняет: два значения "федерализма"» (The Economist explains: The two meanings of “federalism”). У термина «федерализм» есть два противоположных значения.

Bloomberg: «Ветераны от тори призвали Мэй отказаться от "жесткого" Brexit'а» (Tory Veterans Tell May to Lay Off the Hard Brexit). В частности, к числу противников «жесткого» сценария отделения от ЕС присоединился бывший премьер-министр Британии Джон Мейджор.

«Мировая экономика восстанавливается, но есть одна большая проблема» (The Global Economy Is Rebounding, But There's One Big Problem). Проблема состоит в том, что мировое производство растет, а надежных активов не хватает.

The Wall Street Journal: «Тотальное затмение: нефтяной гигант собирается податься в электроэнергетику» (Total Eclipse: Oil Giant Sees its Future in Electricity). Французская компания Total предчувствует, что спрос на сырую нефть приближается к пику и начинается задумываться о том, чтобы переместиться в сферу электроэнергетики. Она инвестирует в солнечные панели и батареи для хранения энергии.

«Глава Uber Трэвис Каланик ушел в бессрочный отпуск» (Uber CEO Travis Kalanick to Take Indefinite Leave of Absence). Бессрочный отпуск возглавлявшего компанию Uber Трэвиса Каланика возвестил о существенных изменениях в жизни этого стартапа.