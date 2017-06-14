МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В столице до вечера среды ожидается дождь, гроза с порывами ветра 12–17 м/с. МЧС предупреждает о возможных повреждениях линий электропередач, повале деревьев, падении рекламных конструкций, хотя согласно шкале Бофорта 17 м/с — это «крепкий ветер», который качает стволы деревьев. Ранее Гидрометцентр объявил в среду желтый, «потенциально опасный» уровень опасности в Москве и соседних регионах.

В конце концов однажды в столице вновь пройдет ураган. Или случится наводнение. Или что-нибудь еще. Хорошо бы, чтобы к этому времени государственные службы и пресса перестали кричать «волки, волки», а то последствия стихийного бедствия вновь могут оказаться печальными.