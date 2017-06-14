Инвестаналитик Дмитрий Кумановский: Экологический аспект реакторов новой серии БН-1200 мог бы повысить привлекательность атомной энергетики

Российские специалисты-атомщики признали конкурентоспособность экономических показателей проекта перспективного российского коммерческого атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 по сравнению с проектами энергоблоков с действующими реакторами на тепловых нейтронах.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Наличие результатов экономической экспертизы даёт возможность доказать возможность реализации коммерческого проекта, чему ранее препятствовали высокие капитальные затраты. Если Научно-технический совет Росатома одобрит проект и обратится в Правительство РФ с просьбой о включении реактора БН-1200 в программу строительства энергетических мощностей, то атомная госкорпорация сможет приступать к строительству реактора на быстрых нейтронах в России.

Проект важен ГК «Росатом» возможностью существенного расширения сырьевой базы для изготовления ядерного топлива, за счёт многократного использования компонентов отработанных топливных сборок с действующих тепловых реакторов в так называемом замкнутом ядерном топливном цикле, что, с некоторыми допущениями, позволит говорить об атомной энергетике как энергетике на возобновляемых источниках энергии.

Дополнительно можно было бы решить проблему многих десятилетий развития атомной промышленности, значительно сократив объёмы отработанного топлива и радиоактивных отходов, подлежащих захоронению. Экологический аспект реакторов новой серии БН-1200 мог бы повысить привлекательность атомной энергетики и привести к новому расцвету отрасли, понесшей потери после решения ряда государств о необходимости сокращения доли атомной энергетики в генерации.