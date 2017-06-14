CNN объясняет, что сейчас Пуэрто-Рико находится в статусе зависимой от США, но не инкорпорированной территории. Под управлением США остров оказался в 1898 г. по итогам испано-американской войны. Однако законодательно этот статус был утвержден только в 1952 г. В этом статусе у Пуэрто-Рико есть своя конституция и свое управление, а граждане имеют доступ к ограниченному числу американских социальных программ. При этом они не представлены в американском конгрессе и не могут участвовать в президентских выборах (только в праймериз), потому что на острове избирательные процедуры не проводятся. Также, работая и получая доход на острове, пуэрториканцы не платят федеральный налог. При этом они считаются гражданами США, поэтому значительное их число живут в американских штатах, и тогда на них распространяются все гражданские права и обязанности.

Присоединения к США хочет, прежде всего, правительство Пуэрто-Рико. Это связано с тем, что территория сейчас переживает сильный экономический кризис. В мае правительство уже объявило о банкротстве. В общей сложности их долг составляет более $70 млрд. Среди граждан растет бедность, уровень безработицы составляет 11,5%. По мнению сторонников присоединения к США, новый статус позволит преодолеть этот кризис.

Голосование на референдуме в Пуэрто-Рико / YouTube.com

Это далеко не первый случай, отмечает CNN, когда обсуждается вопрос о присоединении к США. Голосования проводились в 1967, 1991, 1993, 1998 и 2012 гг. В 2012 г. был первый случай, когда в пределах явки число голосов за присоединение превысило число голосов против. Однако все эти референдумы были ни к чему не обязывающими, и по их итогам статус не менялся. Так, вероятно, будет и в этот раз. В 2012 г. политические комментаторы высказывали мнение, что популярность идеи присоединения проистекает из более общего желания каким угодно образом сменить статус.

В любом случае, чтобы стать американским штатом, это должен одобрить конгресс США, а такие вопросы могут обсуждаться годами. Также CNN отмечает специфику результатов референдума с такой низкой явкой. Дело в том, что в 2012 г., когда победили голосовавшие за присоединение, явка составила 77,5%. В этот раз голосовали фактически только те, кто хочет присоединиться, и их набралось чуть более 20%. Отчасти это связано с тем, что противники присоединения (из них главные – это оппозиционная Народно-демократическая партия) опасались фальсификаций на этом референдуме. Но также это может означать, что число желающих присоединиться снизилось.

Демонстранты на акции по вступлению Пуэрто-Рико в состав США / YouTube.com

Wall Street Journal по поводу референдума написал, что даже если считать референдум с такой явкой состоявшимся, то большие проблемы с присоединением к США у Пуэрто-Рико возникнут на этапе решений конгресса. Президент США Дональд Трамп заявил, что в меру своих полномочий поддержит любое решение пуэрториканцев. Однако в конгрессе сейчас преобладают республиканцы, а им не нравится идея присоединения. Сейчас Пуэрто-Рико практически не может влиять на выборы в США. А республиканцев не может не настораживать то, что пуэрториканцы, живущие в США, систематически голосуют за демократов.