В СМИ актуализировалась тема отношений между Россией и США. Началось с того, что сенат американского конгресса в понедельник предложил ужесточить антироссийские санкции. Затем госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил перед комитетом сената по внешним отношениям и указал на угрозу со стороны Северной Кореи, в связи с которой нужно налаживать отношения с Россией.

Financial Times пишет, что Вашингтон, по словам Тиллерсона, склоняется к тому, чтобы вводить санкции против стран, которые не присоединяются к блокаде Северной Кореи, инициированной ООН в связи с пхеньянской ядерной программой. Администрация американского президента Дональда Трампа, объясняет FT, считает КНДР главной внешней угрозой, мотивируя это тем, что ее власти последовательно разрабатывают оружие, которое могло бы нанести удар по США.

Ким Чен Ын Rodong Sinmun

Тема Северной Кореи как главной угрозы безопасности США представляется точкой консенсуса среди многочисленных противоречий в американском истеблишменте. В качестве одной из главных ее позиционировал предшественник Трампа Барак Обама. О проблеме КНДР говорит министр обороны США Джеймс Мэттис. В ФБР (которое находится в открытом противостоянии с Трампом) предупреждали о вероятных кибератаках со стороны КНДР.

Администрация Трампа заняла по отношению к КНДР еще более жесткую позицию, чем администрация Обамы. Параллельно с этим она пытается давить на Китай – главного союзника Северной Кореи. Остальные страны, которые не полностью соблюдают санкции ООН против КНДР, по словам Тиллерсона, надо так или иначе убедить их соблюдать. В числе этих стран, подлежащих убеждению, фигурирует Россия.

Reuters, излагая эту историю, с самого начала проводит связь между давлением (в том числе опосредованным) на Северную Корею и улучшением отношений с Россией. В материале оговаривается, что Тиллерсон оценил нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и США как один из наихудших случаев за всё время, причем они продолжают портиться. Этому способствуют конфронтации по поводу событий в Сирии и Украине, а также обвинения России в том, что она вмешивалась в американские президентские выборы в 2016 г.

В этой связи администрация Трампа одной из важных задач считает восстановление рабочих отношений, прежде всего в Сирии. Здесь проводится параллель с привлечением России и Китая к санкциям против Ирана. Чтобы Россия и Китай присоединились к антииранским санкциям, потребовалось несколько лет. С КНДР это может оказаться еще труднее, с учетом того, что Китай явно не хочет дестабилизировать там обстановку.

Чуть раньше в сенате согласовали расширение санкций против России. Это произошло в тот момент, когда американское министерство юстиции и комитеты конгресса расследуют предполагаемые связи между помощниками Трампа и Россией. Чтобы получить законодательный статус одобренная инициатива должна быть одобрена палатой представителей, а затем подписана президентом. Президент может ее заблокировать. Если это произойдет, вопрос в том, найдется ли в конгрессе достаточное число сторонников санкций, чтобы большинством голосов перевесить президентское вето.