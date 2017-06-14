Топ новостей 14 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня закон о реновации в Москве принят в окончательном чтении, СМИ узнали о репетиции «прямой линии» с Путиным, а экс-глава ФСИН получил срок по делу о мошенничестве.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о реновации жилого фонда в Москве. За документ проголосовали 399 депутатов, против — двое, и один воздержался. Включение в список сноса будет прекращено в день вступления данного закона в силу - в день его официального опубликования. Точная дата опубликования пока не известна.

Власти Москвы выпустили ролик, рекламирующий реновацию. Чо думаете? pic.twitter.com/nCn7RGLQWZ — Лентач (@oldLentach) 14 июня 2017 г.

Участников «прямой линии» с Владимиром Путиным собрали в подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее», который входит в оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» Управделами президента, чтобы отрепетировать событие. Им порекомендовали отказаться от алкоголя и ограничить употребление воды, не надевать одежду в клетку или полоску, но не гарантировали возможности задать свой вопрос. В Кремле отказались считать это собрание репетицией, пояснив, что состоялась обычная организационная встреча.

Интересно, с Оливером Стоуном в подмосковном пансионате сколько было репетиций? — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 14 июня 2017 г.

Владимир Путин и Оливер Стоун/ ТВЦ

Владимир Путин заявил, что у российской оппозиции есть доступ к «сотням телеканалов», но у нее нет выигрышной для избирателей программы. «Проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей», - заметил он.

Фильм Стоуна о Путине дает совершенно иную картину происходящего, чем американская инфо-машина, ежеминутно производящая фейки и ненависть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 июня 2017 г.

Владимир Путин заявил, что российские СМИ не контролируются государствомhttps://t.co/7Kz9CjOfKq pic.twitter.com/jDkIcuMeJ8 — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 14 июня 2017 г.

"Прошу прощения, у меня здесь беспорядок": Путин показал Стоуну свой кабинет в Кремле и портрет отца в Севастополе pic.twitter.com/2NbpzrGT1X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2017 г.

Бывший глава ФСИН Александр Реймер получил восемь лет колонии общего режима по делу о мошенничестве при закупках электронных браслетов. Обвинение просило для него девять годам колонии общего режима. Сам Реймер в ходе заседаний свою вину не признал.

Реймер заехал в свою систему на 8 лет. — MIV (@TraderMIV) 14 июня 2017 г.

Бизнесмен Сергей Михайлов

Бизнесмен Сергей Михайлов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному и ФБК. Он потребовал взыскать с ответчиков по 250 000 рублей, опровергнуть сведения из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом, а также признать указанные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить видео с интернет-ресурса.

Бандит Михась хочет через суд заставить Навального удалить фильм о Чайке. Всё, что нужно знать о генпрокуратуре РФ. — NonFactor (@CanisFactor) 14 июня 2017 г.

Совфед создал временную комиссию для «защиты государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации». Ее возглавит зампредседателя комитета по международным делам Андрей Климов. В СФ пообещали не устраивать «охоты на ведьм».

В Совфеде заявили, что "реестр коррупционеров" затрагивает права и свободы граждан.

Затрагивают права граждан-коррупционеры, а не реестры — 19:37 (@4ever1937) 14 июня 2017 г.

Член Республиканской партии США, конгрессмен Стив Скализ получил огнестрельное ранение бедра во время игры в бейсбол в штате Виргиния. Неизвестный обстрелял площадку. Ранения получили также несколько помощников конгрессмена. Это произошло в городе Александрия, что в 11 километрах от Вашингтона. Нападавший был ранен ответным огнем полицейских и умер в больнице.

“Fortunately, Secret Service was here because Steve Scalise was here,” Rep. Wenstrup says on Rep. Scalise’s security detail taking action pic.twitter.com/RhFtHySHSt — CBS News (@CBSNews) 14 июня 2017 г.

В Орловской области суд не стал менять меру пресечения Олегу Навальном на штраф или обязательные работы, так как представитель колонии и прокурор заявили, что тот является злостным нарушителем режима. Как утверждает защитник, вменяемые Навальному нарушения не являются основанием для подобной оценки.

—Скажите, вы все ещё Навальный?

—Да.

—Отказано в освобождении. — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 14 июня 2017 г.

Пожар в Лондоне

В результате пожара в 27-этажном доме в Лондоне погибли не менее 6 человек, пострадали около 50-ти. Здание до сих пор горит, оно охвачено огнем полностью. Причиной пожара мог стать взрыв. Ранее жильцы жаловались на опасные условия, в частности, на отсутствие пожарных выходов.

МВД и ФСБ пришли с обысками в офис Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра («МРСК Центра», входит в группу «Россети»). У работников управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД возникли «вопросы к бывшему генеральному директору компании Дмитрию Гуджояну по налоговым отчислениям в период его работы».