Топ новостей 14 июня
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня закон о реновации в Москве принят в окончательном чтении, СМИ узнали о репетиции «прямой линии» с Путиным, а экс-глава ФСИН получил срок по делу о мошенничестве.
Закон о сносе домов в Москве принят в третьем чтении
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о реновации жилого фонда в Москве. За документ проголосовали 399 депутатов, против — двое, и один воздержался. Включение в список сноса будет прекращено в день вступления данного закона в силу - в день его официального опубликования. Точная дата опубликования пока не известна.
Власти Москвы выпустили ролик, рекламирующий реновацию. Чо думаете? pic.twitter.com/nCn7RGLQWZ— Лентач (@oldLentach) 14 июня 2017 г.
СМИ рассказали о репетиции «прямой линии» с Путиным
Участников «прямой линии» с Владимиром Путиным собрали в подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее», который входит в оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» Управделами президента, чтобы отрепетировать событие. Им порекомендовали отказаться от алкоголя и ограничить употребление воды, не надевать одежду в клетку или полоску, но не гарантировали возможности задать свой вопрос. В Кремле отказались считать это собрание репетицией, пояснив, что состоялась обычная организационная встреча.
Интересно, с Оливером Стоуном в подмосковном пансионате сколько было репетиций?— Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 14 июня 2017 г.
Путин рассказал о доступе оппозиции к «сотням независимых телеканалов»
Владимир Путин заявил, что у российской оппозиции есть доступ к «сотням телеканалов», но у нее нет выигрышной для избирателей программы. «Проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей», - заметил он.
Фильм Стоуна о Путине дает совершенно иную картину происходящего, чем американская инфо-машина, ежеминутно производящая фейки и ненависть.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 июня 2017 г.
Владимир Путин заявил, что российские СМИ не контролируются государствомhttps://t.co/7Kz9CjOfKq pic.twitter.com/jDkIcuMeJ8— Эхо Москвы (@EchoMskRu) 14 июня 2017 г.
"Прошу прощения, у меня здесь беспорядок": Путин показал Стоуну свой кабинет в Кремле и портрет отца в Севастополе pic.twitter.com/2NbpzrGT1X— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2017 г.
Экс-глава ФСИН получил восемь лет колонии
Бывший глава ФСИН Александр Реймер получил восемь лет колонии общего режима по делу о мошенничестве при закупках электронных браслетов. Обвинение просило для него девять годам колонии общего режима. Сам Реймер в ходе заседаний свою вину не признал.
Реймер заехал в свою систему на 8 лет.— MIV (@TraderMIV) 14 июня 2017 г.
От Навального через суд потребуют удалить фильм о Чайке
Бизнесмен Сергей Михайлов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному и ФБК. Он потребовал взыскать с ответчиков по 250 000 рублей, опровергнуть сведения из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом, а также признать указанные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить видео с интернет-ресурса.
Бандит Михась хочет через суд заставить Навального удалить фильм о Чайке. Всё, что нужно знать о генпрокуратуре РФ.— NonFactor (@CanisFactor) 14 июня 2017 г.
В Совфеде появилась комиссия по «предотвращению вмешательства во внутренние дела» РФ
Совфед создал временную комиссию для «защиты государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации». Ее возглавит зампредседателя комитета по международным делам Андрей Климов. В СФ пообещали не устраивать «охоты на ведьм».
В Совфеде заявили, что "реестр коррупционеров" затрагивает права и свободы граждан.— 19:37 (@4ever1937) 14 июня 2017 г.
Затрагивают права граждан-коррупционеры, а не реестры
Конгрессмен США получил огнестрельные ранения
Член Республиканской партии США, конгрессмен Стив Скализ получил огнестрельное ранение бедра во время игры в бейсбол в штате Виргиния. Неизвестный обстрелял площадку. Ранения получили также несколько помощников конгрессмена. Это произошло в городе Александрия, что в 11 километрах от Вашингтона. Нападавший был ранен ответным огнем полицейских и умер в больнице.
“Fortunately, Secret Service was here because Steve Scalise was here,” Rep. Wenstrup says on Rep. Scalise’s security detail taking action pic.twitter.com/RhFtHySHSt— CBS News (@CBSNews) 14 июня 2017 г.
Суд отказался смягчать срок брату Навального
В Орловской области суд не стал менять меру пресечения Олегу Навальном на штраф или обязательные работы, так как представитель колонии и прокурор заявили, что тот является злостным нарушителем режима. Как утверждает защитник, вменяемые Навальному нарушения не являются основанием для подобной оценки.
—Скажите, вы все ещё Навальный?— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 14 июня 2017 г.
—Да.
—Отказано в освобождении.
При пожаре в лондонской высотке погибли люди
В результате пожара в 27-этажном доме в Лондоне погибли не менее 6 человек, пострадали около 50-ти. Здание до сих пор горит, оно охвачено огнем полностью. Причиной пожара мог стать взрыв. Ранее жильцы жаловались на опасные условия, в частности, на отсутствие пожарных выходов.
Щас тут у нас в Лондоне😓 https://t.co/chZOr2z5P1 pic.twitter.com/kEDSYq0Bqa— Алексей Венедиктов (@aavst) 14 июня 2017 г.
В дочернее предприятие «Россетей» пришли с обыском
МВД и ФСБ пришли с обысками в офис Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра («МРСК Центра», входит в группу «Россети»). У работников управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД возникли «вопросы к бывшему генеральному директору компании Дмитрию Гуджояну по налоговым отчислениям в период его работы».