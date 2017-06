Топ новостей 14 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня закон о реновации в Москве принят в окончательном чтении, СМИ узнали о репетиции «прямой линии» с Путиным, а экс-глава ФСИН получил срок по делу о мошенничестве.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о реновации жилого фонда в Москве. За документ проголосовали 399 депутатов, против — двое, и один воздержался. Включение в список сноса будет прекращено в день вступления данного закона в силу - в день его официального опубликования. Точная дата опубликования пока не известна.

Участников «прямой линии» с Владимиром Путиным собрали в подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее», который входит в оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» Управделами президента, чтобы отрепетировать событие. Им порекомендовали отказаться от алкоголя и ограничить употребление воды, не надевать одежду в клетку или полоску, но не гарантировали возможности задать свой вопрос. В Кремле отказались считать это собрание репетицией, пояснив, что состоялась обычная организационная встреча.

Владимир Путин заявил, что у российской оппозиции есть доступ к «сотням телеканалов», но у нее нет выигрышной для избирателей программы. «Проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей», - заметил он.

Бывший глава ФСИН Александр Реймер получил восемь лет колонии общего режима по делу о мошенничестве при закупках электронных браслетов. Обвинение просило для него девять годам колонии общего режима. Сам Реймер в ходе заседаний свою вину не признал.

Бизнесмен Сергей Михайлов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному и ФБК. Он потребовал взыскать с ответчиков по 250 000 рублей, опровергнуть сведения из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом, а также признать указанные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить видео с интернет-ресурса.

Совфед создал временную комиссию для «защиты государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации». Ее возглавит зампредседателя комитета по международным делам Андрей Климов. В СФ пообещали не устраивать «охоты на ведьм».

Член Республиканской партии США, конгрессмен Стив Скализ получил огнестрельное ранение бедра во время игры в бейсбол в штате Виргиния. Неизвестный обстрелял площадку. Ранения получили также несколько помощников конгрессмена. Это произошло в городе Александрия, что в 11 километрах от Вашингтона. Нападавший был ранен ответным огнем полицейских и умер в больнице.

