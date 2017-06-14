Ситуация на Украине в ближайшие годы может развиваться по четырем различным сценариям, утверждают аналитики агентства «Внешняя политика». По их оценке, в равной степени маловероятными являются как большая война, так и всестороннее политическое урегулирование кризиса в стране.

Доклад агентства, содержащий этот вывод, оказался в распоряжении газеты «Коммерсант». По мнению авторов доклада, с учетом того, что Украина уходит на второй план повестки дня ведущих вовлеченных игроков, то есть США, ЕС и России, не исключен и вариант с внутриполитической дестабилизацией: возобновлением боевых действий в Донбассе, массовыми уличными акциями протеста в Киеве и даже попыткой государственного переворота.

Другими сценариями развития событий эксперты «Внешней политики» называли: сохранение политической стабильности на Украине и поддержку правительства со стороны Запада; снижение вовлеченности ЕС и США в украинские дела, в том числе на финансовом уровне; или же сохранение устойчивости режима с одновременным снижением его поддержки Западом, а также с сокращением обстрелов и вооруженных столкновений на линии соприкосновения.

В целом же авторы доклада заключают, что сценарий, аналогичный Евромайдану, на Украине может повториться.

Площадь Независимости — центральная площадь Киева. / pixabay.com

Дать оценку украинской ситуации и оценить эти предположения для «Полит.ру» согласился Георгий Чижов, вице-президент фонда «Центр политических технологий», руководитель украинского бюро фонда. По его мнению, кризис в стране сопряжен с экономическими проблемами и в целом не является острым, и уж точно не является таким острым, каким он был некоторое время назад.

«Какого-то ужасного кризиса на Украине нет. Есть то, что можно назвать кризисом, – это общее падение уровня жизни, связанное с девальвацией гривны в 2014-2015 годах, с продолжающейся перестройкой экономики по мере отпадения от Украины предприятий, находящихся вне контролируемой правительством страны территории. Эта структурная перестройка экономики до определенного времени сопровождалась снижением жизненного уровня, но сейчас уже обозначилась обратная тенденция, тенденция к умеренному росту.

Пока еще она слабая, можно сказать, неустойчивая: после почти 5-процентного роста в декабре случилась так называемая национализация предприятий в ДНР и ЛНР, и показатели роста опять вернулись к нулевым. Но, тем не менее, говорить о каком-то остром кризисе в стране можно только в контексте продолжающихся боевых действий на ее востоке. И вот там. Конечно, каких-то прорывов не предвидится.

Последствия обстрела территории ДНР / Пресс-служба ВС ДНР

Хочется верить, что не будет и большой войны – потому что в ней не заинтересована Украина и, по всей видимости, не заинтересована Россия. Других факторов же там, в общем, нет: независимые республики ДНР и ЛНР обладают сомнительной субъектностью и сами принимать политические решения не могут. Но, скорее всего, на мой взгляд, нынешняя картина там и сохранится – с обстрелами, с человеческими жертвами.

Это будет очень серьезно тормозить Украину, но – и только. В нынешних условиях, пусть и не слишком благоприятных, стабилизация уже произошла. И если не будут предприняты какие-то дополнительные усилия извне, Украине следует ожидать постепенного роста. Насколько быстрым он будет, это вопрос, потому что все в Украине идет, конечно, негладко. Но думаю, это уже тема другого, более глубокого разговора.

Словом, такие острые сценарии представляются не совсем адекватными. Более того, может показаться, что кто-то пытается выдать желаемое за действительное. Есть ведь те, кто постоянно говорят о «третьем Майдане», пребывания в убеждении, что для этого достаточно воспроизвести какую-то политтехнологию, как мы уже говорили ранее. И оснований ждать переворота, думаю, нет: существует ведь процедура досрочных парламентских выборов. Хотя сейчас я бы сказал, что вероятность такого исхода даже ниже, чем была полтора года назад или год назад.

А если говорить о государственном перевороте как о захвате власти какой-то группой, то тут просто непонятно, зачем это кому-то может быть нужно. Этого не понимают некоторые российские аналитики. Они, допустим, выделяют категорию украинских силовиков, которые теоретически имеют ресурс для того, чтобы объявить о захвате власти. Но все же не следует приписывать другим свой образ мыслей. Ведь такая насильственная смена власти поставила бы Украину в очень тяжелое положение.

Это действительно был бы уже острейший кризис, причем он сопровождался бы международной изоляцией – и, в первую очередь, изоляцией со стороны стран Запада, которые сегодня являются союзниками Украины. И хотя они поддерживают существующую украинскую власть с известными оговорками, они все же поддерживают в целом ее курс. Любой же, кто осуществил бы сейчас переворот, потерял бы эту поддержку, и это было бы очень плохо.

Хоть на какую-то внешнюю поддержку в случае переворота могли бы рассчитывать разве что пророссийские силы. Но таких сил, способных совершить переворот, на Украине сейчас нет. Поэтому не думаю, что есть основания его ожидать. Я не видел самого доклада, на который ссылается «Коммерсантъ», но слышал ранее довольно много рассуждений такого сорта. И в основном все это было высосано из пальца.

Акция молодежи на площади независимости. 2016 год / YouTube.com

Что касается массовых уличных акций, о которых, по данным газеты, говорят в докладе, то на Украине люди выходят на улицы, но это не становится причиной такого возбуждения, как, допустим, было с акциями 12 июня в Москве. Как мы видим даже по истории двух Майданов, какие-то изменения в направлении развития государства в результате уличных акций случаются только тогда, когда закрыта возможности реализовывать это в рамках законных процедур. Это, думаю, более или менее понятно. А сейчас на Украине те, кто имеет претензии к действующего президенту или еще кому-то из находящихся у власти, попытаются реализовать эти претензии на выборах.

Так что еще раз скажу: никакого ужасного кризиса на Украине не наблюдается. Да, люди живут бедно, и это провоцирует определенные настроения. Но все не до такой степени плохо, чтобы они хватались за вилы. Тем более что одними вилами, как мы знаем, достаточно сложно улучшить свою жизнь, и, в общем, украинцы это понимают в массе своей», – сказал Георгий Чижов.