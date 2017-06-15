АО АККУЮ НУКЛЕАР получило лицензии на генерацию электроэнергии на 49 лет

Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) выдало лицензию на генерацию электроэнергии компании АО АККУЮ НУКЛЕАР, которая будет строить первую в Турции атомную электростанцию. Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется на основе Межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в Анкаре в мае 2010 года. Проект предусматривает 4 энергоблока, мощностью 1200 Мвт каждый.

28 февраля 2017 года АО АККУЮ НУКЛЕАР направило в EPDK заявку на получение лицензии на генерацию электроэнергии. В процессе её рассмотрения EPDK изучило целый ряд документов, в том числе программу реализации проекта, уставные документы компании. После тщательной работы с заявочной документацией управляющий совет EPDK принял решение о согласовании заявки и выдаче АО АККУЮ НУКЛЕАР лицензии на генерацию электроэнергии сроком действия до 15.06.2066 года (49 лет) - решение EPDK № 7133 от 15.06.2017г.

АО АККУЮ НУКЛЕАР ожидает в ближайшее время получить окончательное разрешение на пользование землей от Министерства лесного хозяйства и Министерства финансов Турции. Кроме этого, в ближайшее время Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) должно выдать ограниченное разрешение на строительство. Оно позволит приступить к строительству так называемой «неядерной» части АЭС, например котловану реакторного острова, строительству турбинного острова, вспомогательных зданий и сооружений. Получение основной лицензии на строительство и, соответственно, выход на так называемый «первый бетон» ожидается в марте 2018 г. Согласно подписанному МПС, сдача первого блока АЭС должна состояться не позднее, чем через 7 лет после выдачи Турецкой Республикой всех разрешительных документов.

29 июня 2015 года между АО АККУЮ НУКЛЕАР и турецкой компанией «Дженгиз Иншаат» подписан контракт на проектирование и строительство морских гидротехнических сооружений АЭС «Аккую». 9 февраля 2017 года ТАЕК одобрило проектные параметры площадки АЭС «Аккую», которые были исследованы, обоснованы и представлены в ТАЕК в рамках Отчёта по параметрам площадки (ОПП) проекта строительства АЭС «Аккую».