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15 июня 2017, 11:05
некролог

Вечно живой

Алексей Баталов
Алексей Баталов
Фото: Маргарита Федина, CC BY-SA 3.0

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в одном из московских пансионатов в возрасте 88 лет. Об этом утром 15 июня сообщила газета «Комсомольская правда».

Позже члены семьи Баталова подтвердили сообщения о смерти актера. Как сообщил «Интерфаксу» друг семьи Баталовых Владимир Иванов, накануне артист почувствовал себя плохо и просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой. «Вчера Алексей Владимирович причастился. Он ушел из жизни спокойно, во сне», — рассказал Иванов.

О смерти легендарного актера уже сообщили руководителю Союза кинематографистов РФ Никите Михалкову, который пообещал помочь в организации прощания и похорон, дата и место которых будут объявлены позднее.

В последние годы у Алексея Баталова были проблемы с сосудами, отчего часто кружилась голова. Во время очередного обострения болезни в январе 2017 года он упал дома и сломал шейку бедра на правой ноге. В феврале ему была сделана операция, после которой он проходил курс лечения.

Алексей Баталов, родился 20 ноября 1928 года во Владимире в театральной семье. С пятилетнего возраста рос в семье писателя Виктора Ардова. Впервые вышел на сцену во время войны в эвакуации в Бугульме, где его мать организовала свой театр. В 1950 году окончил Школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко (мастерская С. К. Блинникова и В. Я. Станицына). С 1950 года был зачислен в актеры Центрального театра Советской Армии, позже играл на сцене МХАТ. В 1957—1975 годах был актером и режиссером киностудии «Ленфильм».

 
Баталов в роли Бориса и Самойлова в роли Вероники в фильме «Летят журавли», 1957 год

В 1944 году дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама «Зоя». киноактер стал звездой культовых советских фильмов — «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья», «Дорогой наш человек», «Дама с собачкой».

 
Алексей Баталов в кинофильме Дело Румянцева, 1956 год

Баталов был образцом чести и благородства отечественного кино, и даже в роли сантехника мог выглядеть так интеллигентно, что Москва начинала верить не только слезам, но и любви.

 
Баталов в роли Гоши в фильме "Москва слезам мне верит"

Он также принимал участие в радиоспектаклях и озвучивал мультфильмы, в том числе «Ежика в тумане».

На протяжении нескольких десятков лет Баталов преподавал во ВГИКе, где возглавлял кафедру актерского мастерства. С 2007 по 2013 года был президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника».

 
Алексей Баталов — президент Российской академии кинематографических искусств «Ника».

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