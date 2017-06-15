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15 июня 2017, 18:00

Бизнес-омбудсмен заступился за индийского инвестора

Бизнесмен Раджеш Галани с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на ПМЭФ-2017
Бизнесмен Раджеш Галани с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на ПМЭФ-2017

В конфликт, который развернулся вокруг компании «Ирида», принадлежащей инвестору и предпринимателю из Индии Раджешу Галани, вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Ответ Генеральной прокуратуры на запрос Титова, который заступается за предпринимателя, был распространен в прессе.

Господин Галани уже много лет ведет бизнес в нашей стране, первые его проекты были запущены в 1991 году, еще до распада Союза. На прошедшем недавно в Санкт-Петеребурге международном экономическом форуме Галани вместе с другими бизнесменами из Индии занимался поисками венчурных проектов, которые могли бы быть реализованы в России.

ООО «Ирида» — один из российских проектов, в которых Галани принимает участие. В собственности компании находится известный москвичам рынок тканей, расположенный на северо-востоке столицы, неподалеку от ВДНХ. В советское время здесь была фабрика детских игрушек, но в период перестройки она перестала существовать и некоторое время фабричный комплекс зданий простаивал. В начале девяностых годов Галани приобрел в собственность помещения, находившиеся на территории фабрики, и оформил аренду земли на 25 лет (этот срок истекает через пять лет).

Последние лет десять этот рынок вызывает живой интерес у всевозможных надзорных ведомств и правоохранительных органов. В 2007 году помещения рынка подверглись захвату бойцами непонятно откуда взявшегося частного охранного предприятия, освободить их получилось только при помощи сотрудников СОБРа. Спустя три года, в 2010-м, правоохранители заподозрили руководство рынка в хранении контрабандных товаров из Китая. В прессе говорили чуть ли не о новом «Черкизоне». Беспрецедентно долго — около трех месяцев — в комплексе на Сельскохозяйственной улице шли обыски, из-за которых работа рынка была фактически парализована. Но в конкретные уголовные дела все это так и не вылилось, а руководивший обысками сотрудник прокуратуры через несколько недель уволился из органов, а после был привлечен к уголовной ответственности и осужден за взятку.

Потом «кошмарить» бизнесмена перестали, какое-то время жизнь рынка была спокойной. Но осенью прошлого года нагрянули сотрудники Останкинской межрайонной прокуратуры с новой проверкой, на этот раз по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Удивительно, но прокуроры самолично отлавливали всех находящихся на территории рынка людей, которые хоть чем-то были похожи на иностранцев, и силком грузили в автобус. В итоге выявили семь человек, у которых отсутствовало разрешение на работу. Всех семерых депортировали, а руководство «Ириды» привлекли к административной ответственности. Останкинский суд признал компанию нарушившей закон и обязал ее выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.

Сейчас адвокаты «Ириды» обжалуют вынесенное судом решение в Мосгорсуде. Они подчеркивают, что нигде, ни в одном следственном документе не указано, что привлеченные к ответственности за наршения и депортированные мигранты являлись сотрудниками их компании, тем более что на территории рынка работают множество фирм и предпринимателей. Что интересно, признают это и в самой прокуратуре — начальники проверяющих. Вот фрагмент из информационного письма Останкинскому межрайонному прокурору Е.В. Валдаеву, составленного и.о. прокурора административного округа А.Ш. Ризаевым: «При осмотре видеозаписей с места проведения проверочных мероприятий установлено, что установление фактического места осуществления трудовой деятельности иностранных граждан проводилось ненадлежащим образом. При решении вопроса о привлечении к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства юридических и должностных лиц необходимо в обязательном порядке устанавливать место работы каждого иностранного гражданина. Указанные действия повлекли нарушение прав юридического лица.» В документе говорится и о других допущенных нарушениях. Так, сотрудники прокуратуры проводили проверку без форменного обмундирования, перед началом проверки представителю ООО «Ирида» не были вручены уведомления об ее причинах, а по завершении — копии актов. Однако судья не принял это письмо и другие представленные адвокатами документы во внимание.

Чтобы прояснить ситуацию, Раджеш Галани обратился за помощью к Борису Титову. Бизнес-омбудсмен направил запрос в Генеральную прокуратуру, в ответ на который и пришло письмо, скан которого уже успел разлететься по СМИ и интернету. В письме указано, что поводом для проверки стали сообщения СМИ о крупных пожарах на коммерческих объектах (типография и складской комплекс), повлекших гибель людей. В прокуратуре признают, что их сотрудники допустили ряд процессуальных нарушений, но при этом считают, что решение суда вынесено в полном соответствии с законом. Достаточно странная позиция.

Конечно, штраф в размере трех миллионов рублей — вещь неприятная, но не смертельная. В руководстве компании считают, что цель противников «Ириды» — не удушить штрафами, а создать предпосылки для обращения органов прокуратуры в суд с требованием расторгнуть долгосрочный договор аренды земли. Этот договор может быть разорван только при определенных обстоятельствах, исчерпывающий перечень которых приводится в законе. В большинстве случаев формулировки там довольно расплывчатые, но среди прочих причин фигурируют и «нарушения закона». Какое число нарушений считается достаточным основанием для расторжения договора и какими они должны быть, нигде не уточняется. Что будет после того, как «Ирида» потеряет арендованную землю со зданиями, находящимися в собственности компании? Временные постройки, возможно, обяжут снести. А для того, чтобы использовать оставшуюся недвижимость, нужно будет оформлять сервитут в суде. Он может стоить миллионы рублей в год. И вот это уже действительно окажется удушением работы предприятия.

— На наших глазах разворачивается нечто, очень напоминающее рейдерский захват, — говорит адвокат Сергей Мирзоев, представляющий интересы «Ириды». — И если это так, то органы прокуратуры — всего лишь инструменты этого захвата. Но кто же в таком случае захватчик? С моей точки зрения, тут замешаны самые высокие круги. Это уже не бравые ребята, которые в 2010 году приезжали на «Порш-кайенах». Понятно, что территория рынка — хорошее место, лакомый кусок: недалеко от Ярославского шоссе, ВДНХ и набережной Яузы. Тут могут разместиться привлекательные для девелоперов объекты, скажем, гигантский жилой комплекс.

История с «Иридой» — не только о возможном рейдерстве. В конце концов, руководство компании как-то переживет захват рынка. Продавцы найдут себе новые места, где смогут торговать тканями. Покупатели тоже в конечном счете как-то сориентируются. Тут скорее вопрос принципа и поддержания нормального бизнес-климата и атмосферы доверия. Идти по пути уважения прав собственников для развития города и страны лучше, чем «кошмарить» — пусть и не явными приемами из прошлого, а изощренными новыми. Может быть, неизвестные заказчики этого «наезда» пытаются воспользоваться тем, что в Москве проводятся крупные градостроительные проекты и крупные рынки переезжают за город, а индустриальные объекты переформатируются или используются как площадки для нового строительства. Политика понятная, но не оправдывающая нарушение прав собственности. К тому же в данном случае собственник — крупный инвестор, который готов к диалогу, готов встраиваться в планы властей.

 
С премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Раджеш Галани уверен, что выход из сложившейся ситуации должен и может быть найден цивилизованным путем:

— Я уже двадцать шесть лет веду бизнес в России, в последние годы стал свидетелем многих позитивных перемен в стране, в том числе — изменения инвестиционного климата, — говорит Раджеш Галани. — И я убежден, что ситуация так или иначе разрешится, но мне важно, чтобы она разрешилась строго по закону.

На этом же настаивает и представляющий интересы его компании адвокат:

— За все время, что длятся последние проверки, никто не дал понять — ни прямо, ни обиняками, что нужно от руководства «Ириды», — говорит Сергей Мирзоев. — А оно готово ко всему. Нужно уступить место? Хорошо, давайте договариваться о цене. Нужно поучаствовать в чужом девелоперском проекте? Мы готовы. Позволите нам самим реализовать какой-то проект? Тем более. Не хотите видеть здесь рынок тканей? Мы его закроем, но скажите, на каких условиях. Ведь это же бизнес.

Ответов на эти и многие другие вопросы у руководителей и адвокатов «Ириды» нет. Зато есть новые проверки. На днях на территории рынка снова искали нелегальных мигрантов. Не нашли. Но вряд ли на этом успокоятся.

«Полит.ру» побеседовал с адвокатом Сергеем Мирзоевым, который подчеркнул, что ситуация отличается применением необычной технологии и касается вопросов самых актуальных, которые даже можно назвать животрепещущими.

«В ситуации применяется юридическая технология, в которой, к сожалению, нашлось место для использования органов прокуратуры. Органы прокуратуры непосредственным образом участвовали в выявлении трудовых мигрантов на территории предприятия, и непосредственным образом работники прокуратуры задерживали, опрашивали их и составляли протоколы в отношении мигрантов. Затем мигрант привлекался к административной ответственности и выдворялся, и уже в его отсутствие по постановлению суда в связи с тем, что мигранта привлекли к административной ответственности, уже само предприятие и его руководитель привлекались к административной ответственности. В результате были назначены серьезные денежные штрафы.

Таким образом, цепочка получалась следующей: мигрант отсутствует и не может ничего сообщить по существу; предприятие признается заведомо виновным, потому что в отношении мигранта уже вынесено постановление о признании его виновным в совершении административного правонарушения; затем некоторое количество этих постановлений – а в данном случае, их было семь – превращаются в основание для штрафа на солидную сумму, причем эти деньги должны выплатить предприятие и его генеральный директор.

Но, видимо, история на этом не закончится: скорее всего, сами штрафы будут рассматриваться как доказательства нарушений закона, допущенных со стороны «Ириды», – поскольку арендатор московской земли должен быть безукоризненным. А договор аренды содержит достаточно расплывчатые формулировки относительно того, какие существуют возможности для его расторжения по инициативе кого-либо, кроме арендаторов. А за вычетом арендаторов это может быть и само правительство Москвы, и органы прокуратуры, которая, увидев такой вроде бы солидный букет нарушений миграционного законодательства, может обратиться с предложением расторгнуть договор аренды.

Если вся эта юридическая механика будет двигаться именно так, то можно быть уверенным, что деятельность «Ириды» будет прекращена. Сейчас она построена на сдачи в  аренду помещений для торговцев мелким оптом на данной территории, и прекращение прав в отношении земли будет означать, что для «Ириды» этот период закончился.

На фоне этого встает вопрос о том, что предприятие не имеет вообще никаких законных гарантий, что может защищать свои права и отстаивать свою правоту. Именно потому, что инструментом в этой ситуации являются, как я уже сказал, органы прокуратуры. А с органами прокуратуры невозможно спорить на равных – это сила, это власть. К тому же тут целенаправленно использовались полномочия прокуратуры для того, чтобы физически отлавливать мигрантов. В такой ситуации, думаю, любое предприятие прекратит свой бизнес.

Что это такое? С одной стороны, это прецедент, если учесть как тут выстроена юридическая технология. В законодательстве у нас в этой области явно существуют прорехи, которые состоят в том, что предприятие в целом может быть привлечено к ответственности только потому, что мигранта в свое время признали нарушившим правила пребывания и работы на территории России. В законодательстве говорится о презумпции невиновности, но здесь этот принцип не работает, поскольку судебная практика такова, что если постановление в отношении мигранта вынесено, это создает «цепочку ответственности» и возможность привлечения к административной ответственности предприятия и его руководителя.

Применятся эта юридическая технология хорошими юристами из прокуратуры, которые знают, как это применять. И это делает безнадежным положение любого предприятия, которое имеет такой или похожий бизнес, еще каким-то образом сдает в аренду помещения, территорию, и так далее.

Причем сейчас у нас в своем роде достаточно интересный период: власть находится в диалоге с людьми, с организациями. Сейчас активно обсуждаются разные проблемы в том числе правового характера, вопросы о том, как защищаются права. На этом фоне история «Ириды» приобретает особую остроту. Мы видим полную беззащитность бизнеса не только перед органами прокуратуры и суда, но и перед всеми, кто имеет возможность использовать какие-то рычаги такого сорта и заставить прокуратуру работать в качестве инструмента.

Эта проблема, с моей точки зрения, должна быть решена: прокуратура не может осуществлять такую деятельность, которую, например, осуществляют органы внутренних дел и другие органы, надзирающие за трудовыми отношениями или правильностью использования труда мигрантов. Собственно, существо этой ситуации таково, что его можно назвать вопросом актуальным, животрепещущим», – сказал Сергей Мирзоев.

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