«Коммерсантъ» в статье «Конкурс строя и пенсии» пишет, что ведомства, в которых предусмотрена военная служба, хотят увеличить нижний предел выслуги лет, дающий право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет.

«Проблемную ипотеку поддержат рублем»: заемщикам помогут без валютных ограничений, на этом настоял Сбербанк.

«Александра Реймера осудили за браслеты»: в будущем, возможно, до суда дойдут обвинения в должностных преступлениях.

РБК в статье «И посредники станут крайними» пишет, что интернет-агрегаторы понесут ответственность перед потребителями.

Какие темы обсудит Владимир Путин на прямой линии написано в статье «Устоявшийся формат».

Почему переговоры о разоружении зашли в тупик, объясняется в статье «Ядерная зависимость».

«Известия»: «Регионы подключат к "Прямой линии"». Калининградская область и республика Марий Эл выйдут на связь с президентом России.

«Клятве на верность России зададут темп»: рабочая группа по подготовке текста присяги при приеме в гражданство России изучит опыт США и Голландии.

«Платежи за ЖКХ сократились на 10%»: счета снизились благодаря счетчикам и экономии со стороны населения.

«Газета.ru»: «Дорожников обвинили в гибели паломников». После ДТП в Забайкалье возбуждено дело о халатности дорожников.

«ФРС США придавила рубль»: рубль падает из-за того, что ФРС США повысила базовую ставку второй раз в 2017 году.

Борис Хлебников рассказал «Газете.Ru» о своем фильме «Аритмия», интервью озаглавлено его цитатой: «Врачам мы наше кино пока не показывали».

The Economist: «Слушания по России. Амнезия генпрокурора» (Russia hearings: The attorney-general’s amnesia). Американский генпрокурор Джефф Сешнс или не хотел говорить, или не мог, или все забыл.

«Строительные стандарты: смертельная вспышка в Лондоне» (Building regulations: A deadly blaze in London). Пожар в лондонском многоэтажном доме дает повод обвинить правительство в халатности.

Bloomberg: «Американский депутат ранен выстрелом во время бейсбольной тренировки, стрелявший погиб» (US Lawmaker Shot at Baseball Practice, Gunman Now Dead). Именитый конгрессмен и как минимум еще четыре человека были ранены во время стрельбы в Вирджинии, США. Стрелок был ранен полицейскими и позже скончался.

«Британия пребывает в неопределенности, степень влияния Мэй под вопросом» (UK in Limbo as May’s Power Bid Stalls). Британия все больше погружается в политическую неопределенность. Премьер-министр Тереза Мэй ведет переговоры с североирландской Демократической юнионистской партией, и эти переговоры затягиваются.

The Wall Street Journal: «Конгресмен Скэлис, полицейские и помощник ранены выстрелами на бейсбольном поле» (Rep. Scalise, Police, Aide Shot in Ballfield Ambush). Стив Скэлис, один из известных республиканцев палаты представителей, и как минимум еще четыре человека были ранены злоумышленником на бейсбольном поле в штате Вирджиния.

«Из-за пожара в лондонской высотке погибли как минимум 12 человек» (London High-Rise Fire Kills at Least 12). В западной части Лондона загорелась многоэтажка. Погибли как минимум 12 человек, десятки госпитализированы.