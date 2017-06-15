Владимир Путин во время своей прямой линии рассказал, что настоящие украинские националисты выступали за федеративное государство и не претендовали на Крым. Таким образом российский президент, по всей видимости, выразил свое отношение к будущему «народных республик»: по мнению Путина, они вполне могут стать субъектами украинской федерации. При этом о Крыме российский президент настойчиво предлагает украинцам забыть.

Сам Путин очень не любит, когда кто-то из иностранных политиков публично вмешивается во внутренние дела России — но сам все-таки готов давать советы Украине. В худшем случае это означает, что никаких других рычагов влияния на Киев не осталось. Иначе зачем разговаривать с Петром Порошенко через телевизор?