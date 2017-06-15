Депутат Игорь Игошин: Развивая Арктику, мы даем гарантии занятости крупнейшим предприятиям

России нужно осваивать Арктику, закрепляться там и она будет это делать. Об этом в ходе очередной прямой линии с населением 15 июня заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективах развития расположенного в Санкт-Петербурге Балтийского завода, на котором сейчас строится атомный ледокол «Арктика».

"Работы хватит", - пообещал Путин, напомнив, что на Балтзаводе помимо «Арктики» запланировано построить ледоколы «Сибирь» и «Урал» аналогичной мощности на валах – 60МВт каждый. Кроме того, отметил президент, к 2025 году в России должен появиться еще один ледокол «Лидер», более мощный – 120 МВт. «Это все новейшие технологии», - подчеркнул российский лидер.

Игорь Игошин, член комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока:

Освоение Арктики – это не просто проект по добыче углеводородов. Необходимость работы в этом направлении становится более очевидной, если взглянуть на него в комплексе. Дело в том, что освоение этого региона подразумевает и развитие отдаленных территорий, решение вопросов снабжения продовольствием и энергоснабжения, создания инфраструктуры, улучшения транспортной доступности. Не менее важен и вопрос обороноспособности, о котором упомянул президент.

Активизация деятельность в Арктике требует усилий со стороны не одной отрасли. Это, естественно, и нефтегазовый комплекс. Это и атомная отрасль, в ведении которой находится атомный ледокольный флот, аналогов которого в мире нет. Проекты по развитию арктических территорий невозможны без развития Северного морского пути. А значит, Росатому понадобятся новые атомные ледоколы. А это уже заказы для судостроения и машиностроения. То есть, развивая Арктику, мы не просто стимулируем нефтегазовую добычу, - мы даем гарантии занятости крупнейшим предприятиям, решаем новые технологические задачи, повышаем привлекательность наших северных транспортных путей. Это новый импульс для развития экономики, и очень важно, чтобы Россия вернулась в Арктику действительно навсегда.