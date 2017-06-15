Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, конечно, не зря занимает свой пост. Один ее ответ на вопрос о перспективах регистрации Алексея Навального на выборах президента показал, что она готова искать решение любых конфликтов в правовом поле, даже если это очень сложно.

В интервью на телеканале «Дождь» Памфилова заявила, что у Алексея Навального практически нет шансов стать зарегистрированным кандидатом на президентских выборах из-за его судимости.

При этом глава Центризбиркома не исключила, что может «вдруг произойти какое-то чудо и он [Навальный] напишет кассационную жалобу». «Я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном, потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать», — отметила она. «Он в каких-то особенных привилегированных условиях, наверное», — пояснила глава ЦИК.

Элла Памфилова ЦИК РФ

Ранее, в начале мая, заместитель Памфиловой Николай Булаев заявил журналистам, что для регистрации Алексея Навального в качестве кандидата на президентских выборах, ему необходимо обжаловать приговор и выиграть дело, тогда ему будет возвращено пассивное избирательное право. «Другого способа нет. Будет другое решение — будут другие действия Центральной избирательной комиссии», — заявил тогда Булаев.

Таким образом руководство ЦИК, кажется, дает уже не просто прозрачные намеки, а настоящие советы оппозиционному политику.

Дело в том, что вступивший 3 мая в силу приговор по делу «Кировлеса» лишает оппозиционера Алексея Навального права баллотироваться на пост президента по закону «О выборах президента». Согласно пункту 5.2 ст. 3 этого закона, не имеют права быть избранными президентом России граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Навальный при этом настаивает, что Конституция позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. В 32 статье Конституции сказано, что «Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».

Иными словами, Алексей Навальный, скорее всего, рассчитывает после отказа в регистрации подать в Конституционный суд — но в ЦИКе, по всей видимости, считают, что вернее будет попытаться отменить приговор по «делу Кировлеса».

Между тем сделать это будет непросто. Как бы в подтверждение этого в четверг пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Алена Самоходкина заявила, что компания «Кировлес» требует взыскать свыше 16 млн рублей с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева в качестве компенсации за совершенные ими хищения. «В суд поступил иск "Кировлеса" с требованием взыскать с Алексея Навального и других ответчиков 16 165 826 рублей 65 копеек материального ущерба, причиненного преступлениями. Досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня», — сообщила она.